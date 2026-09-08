El Gobierno concede 500.000 euros a la sección de industria del Festival de San Sebastián

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Madrid, 8 sep (EFE).- El Consejo de Ministros del Gobierno ha aprobado este martes la concesión de 500.000 euros al Festival Internacional de Cine de San Sebastián (SSIFF) para la consolidación del apartado dedicado a la industria del certamen y reforzar así la imagen de "España como 'hub' audiovisual europeo".

De este modo, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública será patrocinador único de las actividades de industria en el SSIFF, una sección que actúa como punto de encuentro entre productores, inversores, plataformas, distribuidores, fondos e instituciones.

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"Con esta apuesta reforzamos una infraestructura estratégica para el audiovisual español, por su capacidad para atraer inversión, crear oportunidades, conectar talento con financiación internacional y proyectar la imagen de España como 'hub' audiovisual europeo", ha dicho el ministro Óscar López en un encuentro con el director de Zinemaldia, José Luis Rebordinos.

Por su parte, Rebordinos ha agradecido el apoyo del Ministerio, que "servirá para consolidar un crecimiento del apartado de Industria que lleva produciéndose ininterrumpidamente desde hace más de una década" y que el año pasado reunió a 2.411 profesionales.

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El real decreto contempla actuaciones como el refuerzo del Encuentro de Inversores Creativos y de la Jornada sobre el Futuro del Audiovisual, que convoca cada año al sector audiovisual español y a agentes internacionales, y que este año se celebra bajo el lema 'El nuevo guion del audiovisual. Diversidad, inversión y futuro'.

La inversión también servirá para impulsar el programa Zinemaldia & Technology y para aumentar a 30.000 euros la dotación del premio al mejor proyecto español del Zinemaldia Startup Challenge.

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En esta misma línea de impulso al sector audiovisual, el Consejo de Ministros ha aprobado la concesión directa de una subvención de 200.000 euros al Festival de Cine de Málaga, que se destinará al desarrollo del programa MAFIZ Gaming Lab, para proyectos emergentes de videojuegos, creación digital o nuevas narrativas.

Por otro lado, también se concederán 500.000 euros a Spain Film Commission para la atracción de rodajes internacionales e inversión directa extranjera a España.

Asimismo, se concederá una subvención de un millón de euros a Audiovisual Fianzas SGR (CREA SGR), para la dotación de su fondo de provisiones técnicas y con el fin de reforzar la solvencia de la sociedad, que se dedica a facilitar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas del sector cultural, creativo y de entretenimiento mediante la concesión de avales a proyectos. EFE

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