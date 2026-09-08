El Gobierno avanza en los convenios de apoyo al tejido productivo de Ceuta

Guardar

Ceuta, 8 sep (EFE).- El Gobierno y la Cámara de Comercio de Ceuta han avanzado este martes en los convenios de apoyo al tejido productivo ceutí para acelerar la tramitación de las ayudas directas, con el fin de dinamizar la actividad comercial y apoyar al turismo y la hostelería de la ciudad autónoma.

En un comunicado, el Gobierno ha informado de que las reuniones se han producido en respuesta al mandato del vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, para poner en marcha las ayudas contempladas en el Plan de Choque para Ceuta.

PUBLICIDAD

Por este motivo, representantes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, del Ministerio de Industria y Turismo y de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Ceuta se han reunido para avanzar en la puesta en marcha de dos convenios para reforzar el tejido productivo de la ciudad autonómica previstos en el Real Decreto-ley 22/2026, de 1 de septiembre.

El primero estará orientado a dinamizar la actividad comercial local, mientras que el segundo se centrará en el apoyo al turismo y la hostelería.

Este trabajo se produce tras la reunión mantenida por el presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta, Karim Bulaix, con la Secretaría de Estado de Comercio y con la Secretaría de Estado de Turismo, en la que se han analizado las prioridades del tejido empresarial ceutí y se han avanzado las líneas de actuación de ambos convenios.

PUBLICIDAD

En este encuentro, las partes han abordado los próximos pasos para formalizar los convenios y comenzar cuanto antes su ejecución.

Cada documento detallará las actuaciones, la distribución de los importes y el calendario, así como los procedimientos de gestión, seguimiento y control. También incluirá indicadores para evaluar los resultados.

PUBLICIDAD

Las instituciones mantendrán una coordinación permanente durante todo el proceso.

Estas actuaciones forman parte del paquete de apoyo impulsado por el Gobierno para reforzar el comercio, el turismo, la restauración y la internacionalización de las empresas de Ceuta, con una dotación total de 16 millones de euros.

PUBLICIDAD

De esta cantidad, 14 millones se canalizarán mediante estos dos convenios con la Cámara de Comercio de Ceuta.

Por una parte, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa suscribirá un convenio de 10 millones de euros para dinamizar el comercio local mediante bonos de consumo, campañas de atracción de compradores y acciones en barrios comerciales y mercados.

PUBLICIDAD

Además el Ministerio de Industria y Turismo formalizará con la Cámara un segundo convenio de 4 millones de euros para apoyar al turismo y la hostelería, con bonos turísticos, promociones dirigidas a visitantes, campañas de comunicación del destino y descuentos destinados a reducir el coste del transporte para no residentes.

A esta cantidad se suma un millón de euros para el Plan Ceuta Exporta, que ICEX (España Exportación e Inversiones) pondrá en marcha con un acompañamiento personalizado a las empresas ceutíes con actividad exportadora, y un millón de euros adicional para que Turespaña desarrolle una campaña de promoción internacional de Ceuta como destino turístico.

PUBLICIDAD

Los convenios forman parte del Plan de Choque para Ceuta, que moviliza 309 millones de euros. EFE