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Doblete de Morante en la feria del Pilar de Zaragoza, última gran cita de la temporada

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Zaragoza/Madrid, 8 sep (EFE).- El diestro Morante de la Puebla actuará dos tardes en la próxima feria del Pilar de Zaragoza, última gran cita de la temporada taurina española y cuyos carteles han sido publicados este martes por la empresa Conphia Urbana, nueva adjudicataria del coso de La Misericordia.

La feria, que se compone de siete festejos mayores -cinco corridas de toros, una de rejones y una novillada con picadores- se celebrará entre el 10 y el 18 de octubre, con un paréntesis de tres días tras la corrida de la festividad del Pilar.

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Además, y a petición del propio Morante, el ciclo estará dedicado, como gran homenaje, al doctor Carlos Val-Carreres, el ilustre cirujano y jefe de la enfermería de la plaza de toros de Zaragoza durante varias décadas y que cuenta con un general reconocimiento del mundo taurino.

Entre los actuantes en el ciclo, destaca también la presencia de hasta cuatro jóvenes diestros aragoneses, como el novillero oscense David Sejas, que lidiará utreros de la también divisa zaragozana de Los Maños, y los matadores de toros Cristiano Torres, Aarón Palacio y El Mene, que tomará la alternativa de manos de Morante el día 18.

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Y también toreros de la primera plana del escalafón como Alejandro Talavante, Diego Urdiales, José María Manzanares, Borja Jiménez, el francés Sebastián Castella, Daniel Luque, Miguel Ángel Perera, Tomás Rufo o David de Miranda.

Los carteles de la próxima edición de la feria del Pilar son estos:

- Sábado, 10 de octubre: novillos de Los Maños, para Mario Vilau, Jesús Yglesias y David Sejas.

- Domingo 11: toros de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto, para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Cristiano Torres.

- Lunes 12, festividad del Pilar: toros de Juan Pedro Domecq, para Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y David de Miranda.

- Jueves 15: toros de Montalvo, para Emilio de Justo, Borja Jiménez y Tomás Rufo.

- Viernes 16: toros de Hermanos García Jiménez, para Morante de la Puebla, Sebastián Castella y Aarón Palacio.

- Sábado 17: toros, en concurso de ganaderías, de José Vázquez, Zalduendo, Victoriano del Río, Garcigrande, Alcurrucén y Carmeno Lorenzo, para Morante de la Puebla, Diego Urdiales e Iker Fernández, el Mene, que tomará la alternativa.

- Domingo 18: toros de Ángel Sánchez y Sánchez, para los rejoneadores Diego Ventura y los portugueses Rui Fernandes y Duarte Fernandes.

Los festejos populares mantendrán las mejoras de los últimos años, con vaquillas del 11 al 18 de octubre, el Campeonato de España de Roscaderos, recortes, encierro de mansos, concurso de emboladores y el Grand Prix, Campeonato de Aragón 2026, y también habrá un día de vaquillas para menores.

La renovación y cambio de abonos será del 14 al 19 de septiembre, los nuevos abonos podrán adquirirse del 21 al 26 y las entradas sueltas estarán disponibles desde el 28 de septiembre. EFE

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