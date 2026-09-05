Espana agencias

Queda en libertad la detenida por sustraer a su hija en Oviedo y retenerla tres meses

Guardar

Oviedo, 5 sep (EFE).- La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo ha acordado la puesta en libertad provisional de la mujer detenida el pasado 7 de agosto como presunta autora de la sustracción de su hija de 5 años en un punto de encuentro con su familia de acogida y que permaneció desaparecida más de tres meses hasta que fue hallada en un poblado chabolista del municipio de Llanera.

Tras la vista celebrada este viernes en la que la Fiscalía de Menores y los letrados del Principado de Asturias, que ejerce la custodia de la menor, solicitaron el mantenimiento de la prisión preventiva, el tribunal ha estimado el recurso de apelación presentado por la defensa de la mujer al considerar que existen medidas cautelares menos gravosas para afrontar los riesgos de fuga y reiteración delictiva apreciados en la causa.

PUBLICIDAD

No obstante, la mujer deberá comparecer todos los días ante la Policía o en el juzgado y entregar su pasaporte, a la vez que se prohíbe acercarse a su hija a menos de 500 metros y comunicarse con ella por cualquier medio.

El auto recuerda que la mujer carece de antecedentes penales, mantiene su centro de vida y su red familiar en Asturias y no consta que disponga de vínculos internacionales, documentación de viaje, patrimonio oculto, estructura logística exterior ni antecedentes de incomparecencias judiciales.

PUBLICIDAD

El tribunal considera que, pese a que la mujer estuvo oculta durante tres meses después de la sustracción y que contó para ello con apoyo familiar o de amigos, su conducta "no constituye en este caso un indicador autónomo y sobrevenido de riesgo de fuga" y advierte de que basar en ello el riesgo procesal supondría "convertir de facto la prisión provisional en una pena anticipada".

Además, el auto advierte de que resulta "inasumible" en un Estado de derecho sustentar el riesgo de fuga en la adscripción de la investigada a una determinada etnia o grupo social, que "no puede constituir jamás un indicador objetivo".

La Policía Nacional localizó el 7 de agosto a la niña tras ser sustraída tres meses antes por su familia biológica después de agredir a una educadora en un punto de encuentro familiar en Oviedo.

La menor, que vivía con una familia de acogida desde 18 meses antes, mantenía contactos periódicos con su familia biológica en un punto de encuentro en una entidad especializada en el seguimiento de los procesos de acogida. La sustracción se produjo el 30 de abril, cuando agredieron a la educadora que estaba supervisando uno de esos contactos y se llevaron a la menor.

Según la Policía Nacional, el entorno familiar de la niña dificultó en todo momento la investigación y la localización. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La justicia española avala la nacionalidad de un descendiente sefardí residente en Lima: certificados de la comunidad judía peruana y su vínculo con España resultaron decisivos

Documentos genealógicos, participaciones en empresas del país y pasaportes de familiares directos convencieron a los magistrados de que se cumplían los requisitos de la ley

La justicia española avala la nacionalidad de un descendiente sefardí residente en Lima: certificados de la comunidad judía peruana y su vínculo con España resultaron decisivos

El pueblo de Canarias con más de 300 días de sol al año: la excusa perfecta para viajar en septiembre

Una región para despedirse del verano en condiciones y disfrutar de sus calles blancas y coloridas

El pueblo de Canarias con más de 300 días de sol al año: la excusa perfecta para viajar en septiembre

Georgina Rodríguez cautiva la alfombra roja del Festival de Venecia con un traje de ejecutiva: así ha repetido la fórmula de su boda con Cristiano Ronaldo

La empresaria descartó el tradicional vestido de gala para apostar por un arriesgado modelo en azul marino

Georgina Rodríguez cautiva la alfombra roja del Festival de Venecia con un traje de ejecutiva: así ha repetido la fórmula de su boda con Cristiano Ronaldo

Ana Mateoni, agricultora y cocinera: “Esta fermentación lenta mejora el sabor del pan sin gluten y facilita su digestión”

La creadora de contenido enseña el prefermento preparado con levadura, agua y harina para que el pan quede esponjoso y a la vez con una corteza crujiente

Ana Mateoni, agricultora y cocinera: “Esta fermentación lenta mejora el sabor del pan sin gluten y facilita su digestión”

El rey Carlos III recibe un aumento de sueldo para cubrir todos los gastos oficiales: una cifra superior a los 100 millones de euros al año

EL jefe de Estado británico recibe actualmente una cantidad significativamente mayor de dinero procedente de los impuestos ciudadanos

El rey Carlos III recibe un aumento de sueldo para cubrir todos los gastos oficiales: una cifra superior a los 100 millones de euros al año
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La justicia española avala la nacionalidad de un descendiente sefardí residente en Lima: certificados de la comunidad judía peruana y su vínculo con España resultaron decisivos

La justicia española avala la nacionalidad de un descendiente sefardí residente en Lima: certificados de la comunidad judía peruana y su vínculo con España resultaron decisivos

Pegasus reaparece con la crisis de Ceuta: el caso de hackeo a Pedro Sánchez archivado en 2026 por el que PP y Vox le acusan de sufrir “chantaje” de Marruecos

Tres averías del coche de más de 1.000 euros que puedes prevenir por menos de 50 euros: la advertencia de un experto para evitar daños mayores

Ayuso y Feijóo dan el pistoletazo de salida al curso político en Madrid con un acto centrado en las críticas al Gobierno de Sánchez: “Basta ya de excusas y de mentiras”

Adif defiende que el defecto detectado en la vía de Adamuz cuatro meses antes del accidente no suponía un problema de seguridad

ECONOMÍA

Un trabajador que fumaba dos paquetes de tabaco diarios denuncia para que su asma sea reconocida como accidente laboral: pierde el juicio

Un trabajador que fumaba dos paquetes de tabaco diarios denuncia para que su asma sea reconocida como accidente laboral: pierde el juicio

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

Necesitas ahorrar más de 100.000 euros para comprar una vivienda protegida: el caso de Boadilla y sus casas públicas para la “clase media-alta”

El caso de Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, reabre el debate sobre la falta al trabajo por depresión: ¿qué dice la ley?

Cómo se gana una demanda sin tener que ir a juicio: según el abogado Sergio Capellán, todo se trata de que haya un “conflicto”

DEPORTES

El peor momento de Luis Enrique en el PSG: tres partidos y ninguna victoria a las puertas de una nueva Champions

El peor momento de Luis Enrique en el PSG: tres partidos y ninguna victoria a las puertas de una nueva Champions

De debutar con Mourinho a cortarle las alas: Troy Parrott asesta el primer golpe al nuevo Real Madrid del portugués

Hansi Flick disipa las dudas sobre Lamine Yamal: “Estará en Valencia y podrá ser titular”

Arnau Ortiz, el diamante en bruto del Atlético de Madrid que tiene que pulir el Cholo Simeone: “Sabíamos que era un jugador distinto a los demás”

Comienza la última recta del Madrid Premier Padel P1 2026: horarios y dónde ver hoy en la tele y online