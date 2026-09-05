Nico Williams entra por Berenguer y Simeone repite el once, con Julián Álvarez suplente

Bilbao, 5 sep (EFE).- Las entradas de Nico Williams y Yeray en los puestos de Berenguer y Paredes son las dos novedades que presenta el Athletic Club para enfrentarse en San Mamés a un Atlético Madrid que repite el once de la pasada jornada en el Ramón Sánchez Pizjuán.
El equipo bilbaíno dirigido por Edin Terzic sale de inicio con Unai Simón; Areso, Yeray, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Gerenabarrena; Navarro, Sancet, Nico Williams; e Iñaki Williams.
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Por su parte, Diego Pablo Simeone alinea a Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Alex Baena, Barrios, Hjulmand, Kang in; Lookman y Giuliano. El argentino Julián Álvarez comienza el partido en el banquillo. EFE
ibn/apa
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