Nico Williams entra por Berenguer y Simeone repite el once, con Julián Álvarez suplente

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Bilbao, 5 sep (EFE).- Las entradas de Nico Williams y Yeray en los puestos de Berenguer y Paredes son las dos novedades que presenta el Athletic Club para enfrentarse en San Mamés a un Atlético Madrid que repite el once de la pasada jornada en el Ramón Sánchez Pizjuán.

El equipo bilbaíno dirigido por Edin Terzic sale de inicio con Unai Simón; Areso, Yeray, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Gerenabarrena; Navarro, Sancet, Nico Williams; e Iñaki Williams.

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Por su parte, Diego Pablo Simeone alinea a Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Alex Baena, Barrios, Hjulmand, Kang in; Lookman y Giuliano. El argentino Julián Álvarez comienza el partido en el banquillo. EFE

ibn/apa