Los vecinos exigen la paralización inmediata de los trabajos en el puerto de Ceuta

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Ceuta, 5 sep (EFE).- Los vecinos de las barriadas de la Junta Obras del Puerto y de Parques de Ceuta han exigido este sábado la "paralización inmediata" de las obras para construir un nuevo espacio para acoger migrantes en el recinto portuario, cerca de estos dos núcleos de población.

En un comunicado conjunto, los colectivos vecinales manifiestan su "indignación y profunda preocupación" por la continuidad de las actuaciones y recuerdan el acuerdo adoptado por la Autoridad Portuaria este viernes sobre la negativa a la solicitud presentada por la Secretaría de Estado de Migraciones.

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Según han señalado las asociaciones, la decisión fue aprobada con 11 votos en contra, cuatro a favor y ninguna abstención.

Los representantes vecinales aseguran no comprender "por qué continúan los trabajos si la Autoridad Portuaria ha votado en contra de autorizar dicha ocupación" y se preguntan "cómo pueden seguir adelante unas actuaciones cuando el propio órgano competente sobre ese espacio ha dejado constancia oficial de su negativa".

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Las asociaciones recuerdan que llevan varios días manifestándose para mostrar su rechazo a la ubicación elegida para el embolsamiento y sostienen que las reivindicaciones de los vecinos "no pueden seguir siendo ignoradas".

Entre sus principales demandas, reclaman la paralización inmediata de los trabajos, el respeto a la decisión adoptada por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y una explicación pública sobre los motivos por los que continúan las actuaciones pese a la falta de autorización.

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Igualmente, solicitan que las administraciones "escuchen de una vez la voz de las barriadas afectadas". EFE