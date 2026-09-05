Los Gallos se meten en la final del SailGP y pelearán por el volante de València

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Valencia, 5 sep (EFE).- Los Gallos, el equipo español que compite en el campeonato Rolex SailGP, logró este sábado la clasificación para la final del gran premio que se disputa durante este fin de semana en Valencia tras acumular dos victorias en las tres carreras clasificatorias.

El piloto español Diego Botín fue el más rápido tanto en la carrera inaugural como en la segunda carrera y terminó en segunda posición la manga final. Así, Botín otorgó 14 de los 15 puntos en juego y aseguró la clasificación a la final de este domingo.

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Es la primera vez que Los Gallos logra una clasificación a la ronda final durante un gran premio celebrado en España ya que no fue capaz de lograrlo en los cuatro años en los que Cádiz fue sede del SailGP.

Con esos resultados, Los Gallos terminaron en primera posición del grupo B con dos puntos de ventaja sobre Rockwool Racing, el otro equipo clasificado. En el grupo A, Bonds Flying Roos, líder de la general, y Red Bull Italy lograron el acceso a la gran final.

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Los cuatro equipos pelearán este domingo en la carrera definitiva por el volante, el título que recibe el campeón de cada gran premio, después de dos mangas previas que sirven para acumular puntos en la clasificación general. EFE

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