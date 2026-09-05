Iñaki Williams (514), quinto jugador con más partidos con el Athletic

Guardar

Bilbao, 5 sep (EFE).- Iñaki Williams, titular frente al Atlético de Madrid, disputa frente al equipo colchonero su partido oficial 514 con el Athletic Club e iguala así a Joseba Etxeberria como quinto futbolista con más encuentros disputados con la camiseta rojiblanca.

Por delante del capitán y de 'Etxebe' solo aparecen en ese ránking histórico José Ángel Iribar (614), Óscar de Marcos (573), Iker Muniain (560) y Txetxu Rojo (541).

PUBLICIDAD

Iñaki Williams (Bilbao, 15-06-1994) debutó con el primer equipo el 6 de diciembre de 2014 en un encuentro liguero frente al Córdoba en San Mamés a las órdenes de Ernesto Valverde.

En estas trece temporadas el delantero ha jugado 411 partidos de Liga, 52 de Copa del Rey, 3 de Liga de Campeones, 42 de Liga Europa y 6 de Supercopa en los que ha marcado 115 goles.

PUBLICIDAD

Una cifra que le coloca en la 19ª posición de la clasificación de goleadores del Athletic, a un tanto de los 116 que marcaron Rafa Iriondo y Julen Guerrero y a tres de los 118 de Carlos Ruiz, Manu Sarabia y Fernando Llorente. EFE

ibn/apa