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Feijóo arremete contra Sánchez por aprobar el "modelo Junqueras" de financiación autonómica para "su supervivencia"

05/09/2026 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (d), durante la inauguración de las Jornadas Parlamentarias del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid, en el hotel EXE Getafe, a 5 de septiembre de 2026, en Getafe, Madrid (España). La sexta edición de estas Jornadas han contado con mesas de trabajo en las que los diputados han puesto en marcha las bases para la preparación de las próximas elecciones autonómicas y municipales. POLITICA Carlos Luján - Europa Press
05/09/2026 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (d), durante la inauguración de las Jornadas Parlamentarias del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid, en el hotel EXE Getafe, a 5 de septiembre de 2026, en Getafe, Madrid (España). La sexta edición de estas Jornadas han contado con mesas de trabajo en las que los diputados han puesto en marcha las bases para la preparación de las próximas elecciones autonómicas y municipales. POLITICA Carlos Luján - Europa Press
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este sábado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de aprobar el "modelo Junqueras" de financiación autonómica, en el que han votado en contra "el 80 por ciento" de los españoles, solo buscando su "supervivencia". A su entender, se trata de una "falta de respeto" a las autonomías.

"¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todos los españoles cuando han votado en contra el 80%? ¿Aprobar la financiación de las CCAA cuando solo lo han aprobado dos CCAA?", se ha preguntado Feijóo, en alusión a Cataluña y Canarias.

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Así se ha pronunciado en un acto en Getafe (Madrid) para arrancar el curso político junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, un día después de que el Ministerio de Hacienda sacara adelante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica con los votos de la Administración General del Estado y el apoyo solo de dos autonomía, Cataluña y Canarias.

"UNA FALTA DE RESPETO"

El líder del PP ha explicado que en la financiación de los servicios públicos de las CCAA lo que se financia "es la valía de los ciudadanos, no la presión de los territorios". "Lo que se financia es lo que cuesta la sanidad, la educación y los servicios sociales, no tener seis o siete votos más en el Congreso de los Diputados. Eso no es ningún sistema de financiación, es un sistema de supervivencia", ha denunciado.

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Según ha insistido, la clave es "el coste efectivo de los servicios públicos, no el tener unos votos de un líder independentista que, por cierto, no forma parte de ningún gobierno de España, ni siquiera del gobierno de la Generalitat", en referencia al líder de ERC, Oriol Junqueras.

En este sentido, Feijóo ha señalado que adoptar para las demás comunidades autónomas "el modelo de Junqueras" es "una falta de respeto" porque Junqueras "no es nadie a efectos de financiación autonómica".

Feijóo ha garantizado que "lo que es de todos se hablará entre todos y servirá a todos" y ha subrayado que, con él en la Presidencia del Gobierno, España tendrá un modelo de financiación autonómica en el que todos los españoles serán tratados "con igualdad y dignidad".

Finalmente, el líder del PP ha acusado a Sánchez de abandonar a las comunidades autónomas y ha afirmado que a "España le sobre Sánchez" porque al presidente le sobra el Congreso, el Senado, la Justicia, los medios de comunicación, la Policía y la Guardia Civil, Ceuta y el Rey. "¿Cómo no le van a sobrar las CCAA que gobiernan mejor que él?", ha exclamado.

AYUSO: ES "INDIGNANTE"

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado el nuevo modelo de financiación aprobado en el CPFF, del que se ausentó el Gobierno regional, que solo busca "pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis", algo que ha tachado de "indignante".

"¿Dónde vamos a ir como país? Los madrileños no pueden más, todas las mañanas trabajando, pagando impuestos, levantando persianas para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que (Salvador) Illa pueda mantenerse y (Pedro) Sánchez, después", ha lamentado la dirigente regional.

En el mismo ha criticado que el Gobierno quiera que las comunidades autónomas "se coman" la deuda de los independentistas con el único objetivo de que Sánchez "compre las elecciones" en Cataluña y para crear una "nación paralegal".

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