España liga la oficialidad de catalán, euskera y gallego al proceso de ampliación de la UE

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Madrid, 5 sep (EFE).- El Gobierno español urge a la Unión Europea a aprobar la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego y avisa de que no es posible aceptar nuevas lenguas oficiales, dentro del proceso de ampliación, si no se permite que las españolas sean también lenguas oficiales en la Unión Europea.

Así lo indican a EFE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, desde donde se insiste en que España "apoya firmemente el proceso de ampliación" y se considera que la incorporación de nuevas lenguas oficiales a la UE es un aspecto "muy positivo" dada la estrecha vinculación entre el reconocimiento de las lenguas y el sentimiento de pertenencia de la ciudadanía europea.

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No obstante, subrayan desde el departamento que dirige José Manuel Albares, "no es posible para España aceptar nuevas lenguas oficiales si antes no se ha aprobado la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego".

Por ello, sostienen, "urge avanzar en la reforma que permitirá que las lenguas oficiales españolas sean también lenguas oficiales de la UE".

El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, adelantó esta semana que España llevará este asunto para su debate a la reunión del Consejo de Asuntos Generales (CAG) del próximo 22 de septiembre.

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Previamente, el pasado 14 de julio, Sampedro indicó que era "cuestión de tiempo" que el catalán, el euskera y el gallego sean declaradas lenguas oficiales en la UE.

Recordó entonces que el reconocimiento de las lenguas cooficiales en la UE está "entre las prioridades máximas del Gobierno de España", después de que la propuesta española fuera rechazada un año antes, en julio de 2025, por falta de unanimidad.

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La oficialidad del catalán en las instituciones europeas fue una de las exigencias de Junts para dar el apoyo a los socialistas en la formación de Gobierno. EFE