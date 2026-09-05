ErNE denuncia que en los altercados de Urduliz agentes de la Ertzaintza fueron recibidos con lanzamiento de botellas

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ErNE ha condenado rotundamente los "graves" incidentes ocurridos en Urduliz esta madrugada, en los que, según ha denunciado, agentes de la Ertzaintza que acudieron a intervenir ante una pelea fueron recibidos con lanzamientos de botellas. Asimismo, también ha mostrado su rechazo a la pintada aparecida este sábado junto a la vivienda de un ertzaina en Vitoria-Gasteiz.

En un comunicado, ErNE se ha referido a lo ocurrido en Urduliz, donde, según ha informado Seguridad, ha sido detenido un hombre por desórdenes públicos tras participar en el lanzamiento de botellas a un joven y a dos vigilantes de seguridad.

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Seguridad ha señalado que la Ertzaintza tuvo que solicitar refuerzos al concentrarse tras el altercado un grupo de 200 personas en actitud "hostil y alterada" pero asegura que no hubo ataque a los agentes.

Por su parte, ErNE ha señalado que tienen constancia de agentes agentes que participaron en el operativo y que fueron recibidos con lanzamiento de botella.

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Tras lamentar que "llueve sobre mojado", el sindicato ha afirmado que no se puede "normalizar" que quienes acuden a proteger a la ciudadanía "terminen convirtiéndose en objetivo de la violencia". Según ha indicado, lo ocurrido en Urduliz se suma a otros episodios recientes que evidencian "un problema que no puede afrontarse exclusivamente desde el ámbito policial".

ACUERDO MARCO CONTRA LA VIOLENCIA

Por ello, ErNE ha instado al Departamento de Seguridad y al Gobierno Vasco a impulsar urgentemente un acuerdo marco contra la violencia, con la participación de las instituciones y agentes implicados y que contemple medidas educativas, sociales, judiciales y policiales.

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A su juicio, debe ser un cuerdo que actúe "desde la prevención y la educación, que garantice una respuesta judicial eficaz ante las conductas violentas y que proporcione a Ertzaintza y Policías Locales los medios, recursos y protección necesarios para desarrollar su trabajo".

"No podemos limitarnos a condenar cada nueva agresión y esperar a la siguiente. Es necesario actuar sobre las causas y también sobre las consecuencias", ha advertido.

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En este sentido, ErNE ha afirmado estar dispuesto a aportar la experiencia de los profesionales que "diariamente afrontan estas situaciones". "La violencia no puede normalizarse. Es el momento de actuar", ha remarcado.

Asimismo, fuentes de ErNE han condenado, en declaraciones a Europa Press, la pintada aparecidas en Vitoria-Gasteiz junto al domicilio de un ertzaina, en la que aparecía una diana con el mensaje "txakurra kanpora" (perro fuera).

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Desde el sindicato han indicado que "cualquier agresión o señalamiento" que se produzca, tanto en la actividad diaria de los ertzainas como en su ámbito privado, es "totalmente condenable".

Según ha añadido, cualquier tipo de señalamiento es "inasumible e, inaceptable" y espera que se pueda identificar a los autores de esa pintada.

Ante este tipo de hechos, ha señalado que, por ello, están reclamando cambios legislativos y habría que reflexionar sobre esas "intolerancias y señalamientos tiene que tener un tratamiento más grave".

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