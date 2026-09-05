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El velocista “Ulymine” se estrena en el gran sprint de San Sebastián

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San Sebastián, 5 sep (EFE).- “Ulymine”, un potro de tres años comprado este verano en Francia por la cuadra San José por 40.000 euros, estrena sus nuevos colores este domingo en el sprint del verano en San Sebastián, el premio Donostia Kirola, con 1.200 metros y 8.000 euros de bolsa para el propietario ganador.

El checo Václav Janácek estará en la silla del ahora pupilo del preparador sevillano Álvaro Soto.

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El hijo del semental “Penny’s Picnic” llega con tres triunfos sobre diez salidas, el más reciente en la pista parisina de Chantilly, sobre los mismos 1.600 metros, y acumula 54.834 euros en su cuenta corriente.

Siete serán sus rivales y, entre ellos, sobresale uno, “Cross the Tracks”, cinco veces vencedor entre 1.200 y 1.400 metros, aunque tampoco ha competido todavía en el hipódromo donostiarra, con su peculiar y complicada curva de Bugatti. Denissa Sikorová, compatriota de Janácek, estará en la montura.

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Si alguno de los favoritos fallara, estarán al quite caballos (o yeguas en este caso) como “Music History”, que ganó esta carrera en 2025, o “Dubaiearth”, nueva incorporación en el patio del georgiano Aleksander Tsereteli y que también llega desde Francia.

Este premio Donostia Kirola se disputará a las 19.38 horas y ocupará el quinto y último lugar de un programa que habrá debido comenzar a las 17.30 horas con una milla con tan sólo cuatro participantes (con la retirada de “Tuatapere”) y donde otro representante de la cuadra San José contará con mucho apoyo en taquillas, “The Wiser”, segundo en su presentación en San Sebastián. Su claro enemigo, “Shine Sun”.

A continuación y también en 1.600 metros, una prueba de venta con seis aspirantes.

Destacan los en forma “Lose your Wad”, “Bailén” y “Beria”. Un doble hándicap sobre el doble kilómetro completa la oferta. En la primera parte, con los caballos de más valor oficial, “Pinarellu”, “Lorea”, “King Kaid” y “Party Zone” parecen las mejores bazas; “El Gran Sol”, “Sofunny” y “Tony Montana”, en la segunda manga.

Los números de los favoritos para estas cinco carreras, soporte de la Quíntuple Plus y la Lototurf, juegos de Loterías del Estado, son:

1ª Carrera: 1 (Shine Sun) – 2 (The Wiser)

2ª Carrera: 1 (Lose your Wad) – 2 (Bailén) – 3 (Beria)

3ª Carrera: 1 (Pinarellu) – 2 (Lorea) – 3 (King Kaid) – 4 (Party Zone)

4ª Carrera: 3 (El Gran Sol) – 4 (Sofunny) – 7 (Tony Montana)

5ª Carrera: 1 (Cross the Tracks) – 2 (Ulymine). EFE

fg/sab

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