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El Oviedo y el Burgos, con el ascenso como meta

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Oviedo/Burgos, 5 sep (EFE).- El Oviedo, que la semana pasada consiguió en Albacete la primera victoria de la temporada, regresa este domingo al Tartiere con la intención de lograr ante el Burgos (16:15 horas) sus primeros tres puntos como local.

Julián Calero no ha podido recuperar a sus dos delanteros estrella y Carlos Fernández y Chris Ramos se perderán un nuevo encuentro tras no entrenar con el grupo en toda la semana; se unen al parte de bajas en el que ya estaban Ilyas Chaira y Brandon Domingues.

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Además, David Costas sufre unas molestias desde el viernes y parece probable que se caiga del once; las buenas noticias son los nombres de Marco Esteban, que vuelve tras ser baja en las primeras tres jornadas, y las novedades de David Jiménez y Mikel Goti, últimos fichajes azules que ya están listos para aportar.

Calvo entrará en el once para hacer pareja con Carlos Domínguez y lo más probable es que Calero no repita el sistema de tres centrales y carrileros que lució en el Carlos Belmonte, así que Juan Cruz apunta a ser el principal perjudicado y en el lateral derecho Nacho Vidal y Aisar se juegan un puesto.

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Será un partido de reencuentros ya que Calero entrenó durante tres temporadas al Burgos con el exoviedista Michu como director deportivo blanquinegro.

Por su parte, el Burgos afronta este domingo su segunda salida de la temporada con el objetivo de no perder la estela de los puestos de ascenso directo y de promoción, ante un recién descendido de primera que en principio parte entre los aspirantes a la lucha por el ascenso.

El conjunto burgalés llega a la cita con cuatro puntos después de tres jornadas, los mismos que su rival, y con la intención de ofrecer una imagen más sólida lejos de El Plantío. Para Sergio Francisco, su entrenador, la clave será mantener el nivel competitivo mostrado hasta ahora.

"Me gustaría que en Oviedo el equipo tenga ese punto de competitividad. Necesitamos un punto de competitividad alto para conseguir puntos", ha afirmado el técnico burgalés que también ha reclamado un equipo “reconocible” y “equilibrado” tanto en ataque como en defensa.

"El crecimiento del equipo todavía creo que es exponencial. Queremos ir poco a poco y que ese crecimiento se construya también con puntos", ha afirmado.

Sergio Francisco podrá contar con Unai Vencedor, que ha completado la semana de entrenamientos, mientras que la presencia de Lencina está en duda por unas sobrecargas. Oier Luengo, ex oviedista y Alex Lizancos sigue lesionados.

-Alineaciones Probables:

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Dani Calvo, Carlos Domínguez, Samu; Youness, Reina; Pablo Sáenz, Villahermosa, Jacobo; Isfan.

Burgos: Cantero, Dadie, Sergio González, Grego Sierra, Vilarrasa, David González, Gragera, Unai Vencedor, Javi Llabres, Alex Fores y Karrikaburu.

Árbitro: Sánchez Villalobos (comité andaluz).

Estadio: Carlos Tartiere

Horario: 16:15 horas. EFE

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pfg/rm/vfr/rjh/igg/apa

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