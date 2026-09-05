El Estudiantes ficha a la alero internacional letona Paula Strautmane

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Madrid, 5 sep (EFE).- El Movistar Estudiantes ha fichado a la alero letona Paula Strautmane, internacional con su país, por una temporada procedente del Maccabi Ramat Gan israelí y después de que también militase durante dos años en la Liga F Endesa con el Cadí La Seu ilerdense entre 2021 y 2023.

Strautmane, de 29 años y 1,85 metros, sustituye a la jugadora serbia Kristina Topuzovic, quien no continuará con las 'Women in black' por problemas físicos, informa el club madrileño en un comunicado.

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En la pasada temporada con el Maccabi Ramat Gan, promedió 7,2 puntos, 6,5 rebotes y 2,9 asistencias.

Además de en Israel y España, la nueva jugadora estudiantil ha militado en el Charnay Bourgogne francés (2024-25) y en el Kangoroes Mechelen belga (2023-24), entre otros equipos. EFE

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