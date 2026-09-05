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El Castellón aspira a asaltar el liderato y prolongar el pobre comienzo del Albacete

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Castellón/Albacete, 5 sep (EFE). El Castellón pretende aprovechar el pobre arranque de competición del Albacete, que aún no ha puntuado, y sumar este domingo (18.30 horas) su primera victoria como local, en su segundo compromiso ante sus aficionados, para escalar hasta el primer puesto de la clasificación.

Los castellonenses encadenan dos triunfos y un empate en el arranque liguero y quieren extender el buen inicio con un resultado favorable que le pueda permitir situarse en lo más alto de la clasificación ante un rival que llega en horas bajas con tres derrotas.

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En el Castellón se espera que se estrenen en la convocatoria los dos últimos fichajes: el centrocampista Matías Orozco y el central Federico Ceccherini, que podrían disponer de sus primeros minutos con la camiseta albinegra.

El técnico local, Pablo Hernández, no puede contar con tres futbolistas, los centrales Ilias Kostis y Fabrizio Brignani, lesionados ambos, al igual que Adam Jakobse.

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Ello le obliga a recomponer su defensa y podría volver a dar entrada en el once a Lucas Alcázar en detrimento de Agustín Sienra, con tal de tener mayor profundidad por los costados.

Tras su buena actuación en Balaídos en la victoria ante el Celta Fortuna (1-2), Fran Castillo continuará en el once inicial como uno de los líderes del juego ofensivo de un Castellón en el que Ousmane Camara estará en la punta del ataque.

Después de haber perdido las tres primeras jornadas, el Albacete tiene ante sí el reto de frenar su mal comienzo de temporada y frenar el pesimismo que ha empezado a instalarse en la afición.

El técnico del cuadro manchego, Alberto González, afirma que su equipo se crece en la adversidad y que "reacciona bien ante la incomodidad", por lo que confía en la reacción en tierras levantinas.

Las bajas por lesión de jugadores como los atacantes Obeng, Rober y Munir, el central Pepe Sánchez o los centrocampistas San Bartolomé, Valverde y Puertas, condicionan una vez más la convocatoria albaceteña.

La novedad podría ser la presencia del delantero Higinio tras casi una temporada en blanco por problemas en pies y tobillos.

Alineaciones posibles:

Castellón: Matthys; Juanjo Nieto, Mellot, Alberto Jiménez, Alcázar; Barri, Álvaro Martín; Pablo Santiago, Fran Castillo, Córdoba y Camara.

Albacete: Mariño, Gámez, Vallejo, Lluís López, Neva, Corpas, Ortuño, Pacheco, Javi Villar, Albarracín y Soberón.

Árbitro: Germán Cid Camacho (Comité castellano-leonés)

Estadio: SkyFi Castalia.

Hora: 18:30. EFE

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qrg-jml/cta-daa/cpg

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