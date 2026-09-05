El buque oceanográfico 'Odón de Buen' termina su primera campaña ártica

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Madrid, 5 sep (EFE).- El 'Odón de Buen', el buque más avanzado de investigación oceanográfica de España, ha terminado su primera campaña ártica, durante la que ha desarrollado tareas de investigación en el mar de Groenlandia.

El barco partió el pasado 2 de agosto de Reikiavik y atracó ayer, viernes, en el puerto de Longyearbyen, en la archipiélago noruego de Svalbard, en el océano Ártico, ha informado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en sus redes sociales.

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La travesía ha llevado al 'Odón de Buen' muy ceca de la banquisa del océano Ártico, que es una capa de hielo flotante que se forma en las regiones de los océanos polares.

Los científicos a bordo del buque oceanográfico han desarrollado tareas de investigación en el marco del proyecto Impacto de la actividad a mesoescala en la biogeoquímica del mar de Groenlandia (IMAGE, por sus siglas en inglés), que está coordinado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

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El proyecto estudia cómo las estructuras oceanográficas influyen en el transporte y destino del carbono orgánico en el mar de Groenlandia, una región clave en la conexión entre los océanos Atlántico y Ártico y en la formación de aguas profundas.

El mar de Groenlandia es una de las zonas más sensibles al cambio climático y desde la que se puede poner en perspectiva la futura evolución del sistema oceánico del Atlántico y su peso en el clima global.

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El 'Odón de Buen' es un buque de investigación de última generación que permite estudiar los ecosistemas, hábitats y fondos marinos con equipos autónomos subacuáticos por todo el mundo, ya que puede trabajar a 6.000 metros de profundidad.

El buque se incorporó a la flota del Instituto Español de Oceanografía, perteneciente al CSIC, en 2024 y lleva el nombre de Odón de Buen y del Cos (1863-1945), un naturalista español que está considerado el impulsor de la oceanografía en España y uno de los pioneros de esta ciencia en Europa. EFE

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