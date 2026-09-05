Comienzan las obras en la zona portuaria de Ceuta pese a la oposición del Puerto y vecinos

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Ceuta, 5 sep (EFE).- El Gobierno ha comenzado este sábado a acondicionar una explanada en el Muelle de Poniente de Ceuta para la instalación de tiendas de campaña y poder albergar migrantes pese a la oposición de los vecinos, de la Autoridad Portuaria y de la Confederación de Empresarios.

Según ha podido comprobar EFE, los trabajos se han puesto en marcha en la mañana de este sábado para acondicionar este lugar donde se pretende trasladar a los miles de personas que están acampadas en la playa del Trampolín o en el entorno de Loma Colmenar.

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Las carpas que el Gobierno instalará en estos terrenos portuarios está previsto que puedan albergar a cerca de un millar de migrantes.

Las obras se han iniciado después de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, haya firmado este sábado una orden para tomar el control del puerto de Ceuta y autorizar así la instalación de carpas para acoger de forma temporal a estas personas.

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Se trata de una zona de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario.

En los últimos días los vecinos de las barriadas de la Junta Obras del Puerto así como de Parques de Ceuta habían protagonizado varias manifestaciones en contra de esta ubicación, que también está cerca del colegio público Ortega y Gasset.

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Además, en el entorno de esta explanada hay instalaciones como las del Banco de Alimentos, Dúcar, Endesa o la empresa de vehículos Aubensa. EFE

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