Andalucía pide al Gobierno que "rectifique" y financie el fármaco para la piel de mariposa

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Ronda (Málaga), 5 sep (EFE).- El vicepresidente primero y consejero de Sanidad de Andalucía, Antonio Sanz, ha reclamado al Ministerio que dirige Mónica García que "rectifique" y no "niegue" la financiación para el fármaco frente a la enfermedad rara de 'piel de mariposa', ya que considera que es una decisión "insensible y fuera de lugar".

Sanz, que asiste este sábado en Ronda (Málaga) a la corrida Goyesca, ha tildado la decisión como "un error profundo" pero se ha comprometido a que la Junta, "a pesar del Gobierno de España", seguirá financiando este medicamento.

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Ha explicado que Andalucía lleva meses haciendo "un esfuerzo muy importante" por atender a las personas con enfermedades raras, de manera especial a quienes sufren 'piel de mariposa', para lo que se financia el medicamento Vyjuvek, de gran coste económico.

Ha puesto como ejemplo el caso de Adrián, un joven malagueño de 22 años, que "no podía vivir del dolor, con heridas por todo el cuerpo" y que ha tenido "una evolución increíble".

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Andalucía tiene en la actualidad trece casos autorizados a los que dar cobertura, por lo que está haciendo "un esfuerzo importante" por cubrir ese gasto.

Sin embargo, ha lamentado que el Gobierno haya trasladado a las comunidades "que no financia y que no está dispuesto a apoyar la financiación de este importantísimo medicamento, no puede entenderse". EFE

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