8-4. ElPozo castiga la falta de acierto del Palma y ya espera rival en la final

Guardar

Barcelona, 5 sep (EFE).- ElPozo Murcia Costa Cálida castigó este sábado la falta de acierto del Illes Balears Palma Futsal, tricampeón de Europa, que estrelló hasta seis balones en los palos, para imponerse por 8-4 y convertirse en el primer finalista de la Supercopa de España, que se disputa en el Palau Blaugrana.

Marcel, autor de un triplete, y el joven portero Antonio Navarro, decisivo bajo palos con una actuación repleta de paradas, lideraron la remontada de ElPozo, que llegó a verse dos goles abajo (0-2). El conjunto murciano buscará su séptima Supercopa y poner fin a una sequía de nueve años sin títulos.

PUBLICIDAD

ElPozo se enfrentará por el título al ganador del duelo entre el Barça y el Jaén Paraíso Interior, que se disputa a continuación.

Y eso que el Palma, que había entrado de refilón en esta Supercopa -el Jaén se llevó las dos Copas y cedió una plaza al tercer clasificado de la fase regular-, quiso reivindicarse desde el primer minuto. Lo hizo con un arranque arrollador, con goles de Diego Nunes y David Peña en seis minutos (0-2, min. 6), que puso patas arriba la semifinal.

PUBLICIDAD

El conjunto murciano apenas podía salir de su área, sin argumentos para plantar cara a un Palma desatado. Hasta que apareció Marcel. Una genialidad del brasileño, con un remate a la media vuelta en la segunda ocasión contada del cuadro murciano, permitió a los de Josan González recortar distancias (1-2, min. 10).

Con el paso de los minutos, ElPozo fue creciendo. Ni siquiera el tanto de Deivao (1-3, min. 12), pudo frenar la reacción murciana. Liderado por el desparpajo del joven Andrés Meseguer, el vigente subcampeón liguero encontró esa chispa diferencial que necesitaba en ataque.

PUBLICIDAD

El joven nacido en el 2008 anotó el 2-3 (min.16) y, apenas un minuto después, volvió a ser protagonista. Su disparo se le atragantó a Dennis, que no consiguió blocarlo, y Drahovsky cazó el rechace para hacer el empate (3-3, min. 17) con el que se llegó al descanso.

ElPozo no había dicho su última palabra. Marcel asumió la responsabilidad desde los seis metros y no falló para poner por primera vez por delante al conjunto murciano (4-3, min.22). Y minutos después, el propio Marcel, también desde el punto de penalti, completó su triplete para ampliar la ventaja (5-3, min.31).

PUBLICIDAD

Palma se resistía a entregar el partido y Alisson Neves, con una genialidad de tacón, volvió a meter a los baleares en la pelea (5-4, min.32). El conjunto insular se lanzó entonces al asedio, pero ElPozo resistió como pudo el empuje del tricampeón de Europa, con el poste como aliado y un Antonio Navarro multiplicándose bajo palos.

Cuando más cerca parecía el empate, ElPozo encontró la sentencia al contraataque. Una rápida transición acabó con un pase filtrado a Dener, que superó a Dennis con una sutil vaselina para el 6-4 (min.37).

PUBLICIDAD

Con Palma ya volcado con portero-jugador, ElPozo aprovechó los espacios y dos errores visitantes terminaron de cerrar el partido. Adrián Rivera hizo el 7-4 a puerta vacía y, en la última acción, Zanotto introdujo el balón en su propia portería para establecer el 8-4 definitivo.

Ficha técnica

8 - ElPozo Murcia Costa Cálida: Navarro; Dener (1), Ricardinho, Marcel (3) y Gadeia, -cinco inicial-, Juanjo (p.s), Ricardo, Rivera (1), Pachu, Meseguer (1), Álvarez, Santa Cruz, Drahovsky (1). Zanotto, autogol.

PUBLICIDAD

4 - Illes Balears Palma Futsal: Dennis; Fabinho, Deivao (1), Ernesto y Machado, -cinco inicial-, Barrón (p.s), Peña (1), Zanotto, Lucao, Gómez, Nunes (1), Piqueras, Alisson (1).

Goles: 0-1, min.2: Nunes. 0-2, min.6: Peña. 1-2, min.10: Marcel. 1-3, min.12: Deivao. 2-3, min.16: Meseguer. 3-3, min.17: Drahovsky. 4-3, min.22: Marcel (penalti). 5-3, min.31: Marcel (penalti). 5-4, min.32: Alisson Neves. 6-4, min.37: Dener. 7-4, min.39: Rivera. 8-4, min.40: Zanotto (propia puerta).

PUBLICIDAD

Árbitros: Iván Lopéz Galiano, Antonio Jesús García Robles y Pablo Delgado Sastre. Mostraron tarjeta amarilla a Gadeia (min.13) por parte de ElPozo y a Júlio Zanotto (min.4) y Dennis (min.31) por parte del Palma Futsal.

Incidencias: Primera semifinal de la Supercopa de España disputada en el Palau Blaugrana (Barcelona). EFE

1012203

avm/fa/apa