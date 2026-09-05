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2-2. Ramsey evita la derrota del Newcastle y el primer triunfo del Bournemouth

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Redacción deportes, 5 sep (EFE).- Un gol a dos minutos del final de Jacob Ramsey evitó la derrota en St. James Park del Newcastle, que alargó su maleficio particular ante el Bournemouth (2-2), al que no ha logrado ganar en los nueve últimos partidos que han dirimido.

No obstante, al Borunemouth de Marco Rose, se le escapó a última hora su primera victoria del curso. Cayó con el Manchester City y empató contra el Everton y tampoco pudo con las urracas a pesar de tener una ventaja de dos goles.

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Porque en poco más de media hora los 'cherries' pusieron tierra de por medio. A los nueve minutos, Marcus Tavernier aprovechó un rechace de Nico González a un tiro de Alex Scott y abrió el marcador; y en el 35, un disparo al palo lejano de Justin Kluivert acabó en un intento de centro de Scott que tropezó en Malick Thiaw, que desvió hacia su propia portería.

Fue clave el tanto de Harvey Barnes, un golazo desde la izquierda, cuando se adentró en el área y ejecutó un tiro con parábola al palo largo que superó a Dorde Petrovic. El tanto hizo que los locales se fueran al descanso con una desventaja mínima que anuló a dos minutos del final con el tanto de Ramsey.

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El empate mantiene invicto al Newcastle, que ganó al Tottenham pero que empató contra el Liverpool. El Bournemouth, sin embargo, aún no ha logrado vencer. EFE

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