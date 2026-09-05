Espana agencias

1-1. Real Sociedad B y Tenerife firman el empate en Zubieta

Guardar

San Sebastián, 5 sep (EFE).- La Real Sociedad B y el Tenerife han firmado un empate en Zubieta (1-1) en el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion, que ha estado marcado por los goles anulados y las ocasiones falladas.

A pesar de que la Real Sociedad B tuvo más tiempo la pelota, en la primera mitad las mejores ocasiones corrieron a cargo del Tenerife.

PUBLICIDAD

En el minuto 26, Enric Gallego avisó con un remate de cabeza que se marchó rozando el poste.

Tres minutos más tarde, un corner pasado lo recogió Víctor Moreno en la banda opuesta, éste puso un centro al segundo palo que cabeceó el propio Enric Gallego para superar al guardameta blanquiazul.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el colegiado anuló el tanto por una falta previa del delantero en el duelo aéreo con Luken Beitia al empujar al central txuri urdin.

Ya en la segunda parte, a los cinco minutos de la reanudación, el Tenerife marcó por medio de Nacho Gil, pero el tanto fue invalidado por una clara posición de fuera de juego en el inicio de la jugada.

En el minuto 58, Dani Díaz puso un centro desde la banda derecha que despejó al centro el guardameta visitante Dani Martín en una gran estirada.

El balón le quedó servido en la frontal del área a Alex Lebarbier, pero el rápido bloqueo de Juanjo Sánchez y el larguero evitaron el primer gol del Sanse.

En la siguiente acción, un despeje defectuoso del propio Lebarbier lo aprovechó Fabricio para conectar un potente disparo ajustado al palo derecho de Aitor Fraga, inaugurando el marcador con el 0-1.

En el minuto 81, la Real Sociedad B puso la igualada en el marcador. Tras un gran pase en profundidad de Jon Balda a la espalda de la zaga chicharrera, el recién incorporado Javier Soroeta definió con calidad picando la pelota por encima del guardameta del Tenerife para establecer el definitivo 1-1.

A falta de un minuto para el añadido, Astiazarán se topó con una pelota en la esquina derecha del área visitante, pero su disparo cruzado se marchó fuera muy cerca de la portería de Dani Martín.

Ficha técnica

1 - Real Sociedad B: Fraga; Garro (Rupérez, m.61), Kita, Beitia, Balda; Lebarbier (Gorosabel, m.71), Ibai Aguirre (Carbonell, m.61), Mariezkurrena (Soroeta, m.71); Astiazarán, Dani Díaz (Eceizabarrena, m.88) y Carrera.

1 - Tenerife: Dani Martín; Jorge Moreno (César Álvarez, m.76), Landázuri, Jose León, David Rodríguez; Víctor Moreno, Juanjo Sánchez, Jesús Álvarez (Fabricio, m.8) (Krdžalić, m.77), Nacho Gil; Enric Gallego y Pečar (Chapela, m.66).

Goles: 0-1, min. 60: Fabricio. 1-1, min. 81: Soroeta.

Árbitro: Domínguez Cervantes (Comité Andaluz). Amonestó a Rupérez (68) y Mariezkurrena (70) de la Real Sociedad B y a Juanjo Sánchez (40), Enric Gallego (57), Fabricio (73) y Chapela (76) por parte del Tenerife.

Incidencias: encuentro correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en Zubieta ante 1.016 espectadores. EFE

pbl/cl/jl

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Georgina Rodríguez cautiva la alfombra roja del Festival de Venecia con un traje de ejecutiva: así ha repetido la fórmula de su boda con Cristiano Ronaldo

La empresaria descartó el tradicional vestido de gala para apostar por un arriesgado modelo en azul marino

Georgina Rodríguez cautiva la alfombra roja del Festival de Venecia con un traje de ejecutiva: así ha repetido la fórmula de su boda con Cristiano Ronaldo

Ana Mateoni, agricultora y cocinera: “Esta fermentación lenta mejora el sabor del pan sin gluten y facilita su digestión”

La creadora de contenido enseña el prefermento preparado con levadura, agua y harina para que el pan quede esponjoso y a la vez con una corteza crujiente

Ana Mateoni, agricultora y cocinera: “Esta fermentación lenta mejora el sabor del pan sin gluten y facilita su digestión”

El rey Carlos III recibe un aumento de sueldo para cubrir todos los gastos oficiales: una cifra superior a los 100 millones de euros al año

EL jefe de Estado británico recibe actualmente una cantidad significativamente mayor de dinero procedente de los impuestos ciudadanos

El rey Carlos III recibe un aumento de sueldo para cubrir todos los gastos oficiales: una cifra superior a los 100 millones de euros al año

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pegasus reaparece con la crisis de Ceuta: el caso de hackeo a Pedro Sánchez archivado en 2026 por el que PP y Vox le acusan de sufrir “chantaje” de Marruecos

Pegasus reaparece con la crisis de Ceuta: el caso de hackeo a Pedro Sánchez archivado en 2026 por el que PP y Vox le acusan de sufrir “chantaje” de Marruecos

Tres averías del coche de más de 1.000 euros que puedes prevenir por menos de 50 euros: la advertencia de un experto para evitar daños mayores

Ayuso y Feijóo dan el pistoletazo de salida al curso político en Madrid con un acto centrado en las críticas al Gobierno de Sánchez: “Basta ya de excusas y de mentiras”

Adif defiende que el defecto detectado en la vía de Adamuz cuatro meses antes del accidente no suponía un problema de seguridad

La propuesta del PP para Ceuta: reforma de la Ley de Extranjería, más Frontex, refuerzo de la frontera y 650 millones para las dos ciudades

ECONOMÍA

Un trabajador que fumaba dos paquetes de tabaco diarios denuncia para que su asma sea reconocida como accidente laboral: pierde el juicio

Un trabajador que fumaba dos paquetes de tabaco diarios denuncia para que su asma sea reconocida como accidente laboral: pierde el juicio

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

Necesitas ahorrar más de 100.000 euros para comprar una vivienda protegida: el caso de Boadilla y sus casas públicas para la “clase media-alta”

El caso de Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, reabre el debate sobre la falta al trabajo por depresión: ¿qué dice la ley?

Cómo se gana una demanda sin tener que ir a juicio: según el abogado Sergio Capellán, todo se trata de que haya un “conflicto”

DEPORTES

De debutar con Mourinho a cortarle las alas: Troy Parrott asesta el primer golpe al nuevo Real Madrid del portugués

De debutar con Mourinho a cortarle las alas: Troy Parrott asesta el primer golpe al nuevo Real Madrid del portugués

Hansi Flick disipa las dudas sobre Lamine Yamal: “Estará en Valencia y podrá ser titular”

Arnau Ortiz, el diamante en bruto del Atlético de Madrid que tiene que pulir el Cholo Simeone: “Sabíamos que era un jugador distinto a los demás”

Comienza la última recta del Madrid Premier Padel P1 2026: horarios y dónde ver hoy en la tele y online

La ‘operación rescate’ de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “Tiene que empezar a jugar para que no le piten”