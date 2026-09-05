1-1. Real Sociedad B y Tenerife firman el empate en Zubieta

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San Sebastián, 5 sep (EFE).- La Real Sociedad B y el Tenerife han firmado un empate en Zubieta (1-1) en el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion, que ha estado marcado por los goles anulados y las ocasiones falladas.

A pesar de que la Real Sociedad B tuvo más tiempo la pelota, en la primera mitad las mejores ocasiones corrieron a cargo del Tenerife.

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En el minuto 26, Enric Gallego avisó con un remate de cabeza que se marchó rozando el poste.

Tres minutos más tarde, un corner pasado lo recogió Víctor Moreno en la banda opuesta, éste puso un centro al segundo palo que cabeceó el propio Enric Gallego para superar al guardameta blanquiazul.

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Sin embargo, el colegiado anuló el tanto por una falta previa del delantero en el duelo aéreo con Luken Beitia al empujar al central txuri urdin.

Ya en la segunda parte, a los cinco minutos de la reanudación, el Tenerife marcó por medio de Nacho Gil, pero el tanto fue invalidado por una clara posición de fuera de juego en el inicio de la jugada.

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En el minuto 58, Dani Díaz puso un centro desde la banda derecha que despejó al centro el guardameta visitante Dani Martín en una gran estirada.

El balón le quedó servido en la frontal del área a Alex Lebarbier, pero el rápido bloqueo de Juanjo Sánchez y el larguero evitaron el primer gol del Sanse.

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En la siguiente acción, un despeje defectuoso del propio Lebarbier lo aprovechó Fabricio para conectar un potente disparo ajustado al palo derecho de Aitor Fraga, inaugurando el marcador con el 0-1.

En el minuto 81, la Real Sociedad B puso la igualada en el marcador. Tras un gran pase en profundidad de Jon Balda a la espalda de la zaga chicharrera, el recién incorporado Javier Soroeta definió con calidad picando la pelota por encima del guardameta del Tenerife para establecer el definitivo 1-1.

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A falta de un minuto para el añadido, Astiazarán se topó con una pelota en la esquina derecha del área visitante, pero su disparo cruzado se marchó fuera muy cerca de la portería de Dani Martín.

Ficha técnica

1 - Real Sociedad B: Fraga; Garro (Rupérez, m.61), Kita, Beitia, Balda; Lebarbier (Gorosabel, m.71), Ibai Aguirre (Carbonell, m.61), Mariezkurrena (Soroeta, m.71); Astiazarán, Dani Díaz (Eceizabarrena, m.88) y Carrera.

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1 - Tenerife: Dani Martín; Jorge Moreno (César Álvarez, m.76), Landázuri, Jose León, David Rodríguez; Víctor Moreno, Juanjo Sánchez, Jesús Álvarez (Fabricio, m.8) (Krdžalić, m.77), Nacho Gil; Enric Gallego y Pečar (Chapela, m.66).

Goles: 0-1, min. 60: Fabricio. 1-1, min. 81: Soroeta.

Árbitro: Domínguez Cervantes (Comité Andaluz). Amonestó a Rupérez (68) y Mariezkurrena (70) de la Real Sociedad B y a Juanjo Sánchez (40), Enric Gallego (57), Fabricio (73) y Chapela (76) por parte del Tenerife.

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Incidencias: encuentro correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en Zubieta ante 1.016 espectadores. EFE

pbl/cl/jl