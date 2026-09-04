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"Se buscan coristas": Leiva invita a su público de Madrid a cantar en su nuevo disco

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Madrid, 4 sep (EFE).- Con el mensaje "Se buscan coristas", Leiva ha animado al público que vaya a asistir a alguno de sus últimos cuatro conciertos en Madrid a cantar una canción que formará parte de su próximo disco y dejar registradas sus miles de voces como fondo de la misma.

El artista madrileño, que celebrará el final de su gira 'Gigante' en el Movistar Arena de la capital española los días 8, 9, 29 y 30 de septiembre, ha relatado en redes esta iniciativa ("Una cosa bonita al menos en mi cabeza", ha dicho).

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Para ello, ha colgado tanto la melodía como la letra que debería entonar el público junto a él y que reza así: "Todo eso, mi amor, no lo entregan las palomas de Amazon por suerte, aún hay cosas que decir. Me falta valor para emprender el vuelo como un pájaro y, simplemente, dejarnos ir".

"Con que seamos unos cuantos miles al día vamos a tener un conjunto de voces muy guapo", ha animado Leiva, que ha logrado congregar a más de 350.000 personas en los conciertos de esta gira desde su inicio en 2025.

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Ha sido una buena etapa para él desde la publicación del disco que le daba título, 'Gigante' (2025), con cuatro premios de la Academia de la Música de España en su última edición, en la que también vio la luz el documental 'Hasta que me quede sin voz', en el que confesó los problemas de salud que a punto estuvieron de apartarle de la música. EFE

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