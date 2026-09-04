Los derbis entre Rangers y Celtic se jugarán sin aficionados visitantes

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Londres, 4 sep (EFE).- El mítico derbi de Old Firm que enfrenta a Rangers y Celtic se jugará sin aficionados visitantes durante esta temporada.

A esta conclusión han llegado los dos clubes y la asociación de fútbol escocés (SPFL, por sus siglas en inglés), después de una investigación de la federación inglesa sobre los incidentes ocurridos el año pasado en el Rangers-Celtic de cuartos de final de Copa, en el que se produjo una invasión de campo después del triunfo del Celtic en la tanda de penaltis.

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Ese día hubo unos 8000 aficionados visitantes en el campo del Rangers.

Además, esta medida se ha anunciado apenas unos días después de confirmarse que los próximos partidos de ambos equipos en la Copa escocesa se jugarán a puerta cerrada por dichos incidentes.

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La sanción se hará efectiva cuando los dos equipos comiencen a competir en el torneo a partir de enero. Además, ambos clubes están avisados de que si se repite algún tipo de incidente, la sanción se alargará un partido extra.

Rangers y Celtic tendrán que pagar 100 000 libras (126 000 euros) al equipo al que se enfrenten en esa ronda de la liga escocesa.

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El Celtic reprochó que el encuentro por el que han recibido la sanción no se jugó en su campo y aseguró que la sanción es "desproporcionada". EFE