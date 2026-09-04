Begoña Gómez pide su absolución y niega haberse aprovechado de su vínculo matrimonial

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Madrid, 4 sep (EFE).- Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha remitido este viernes su escrito de defensa de cara al futuro juicio, en el que solicita su absolución y niega que aprovechase "su vínculo matrimonial" con el jefe del Ejecutivo para conseguir una cátedra universitaria, y que obtuviera beneficio económico.

Asimismo, niega que se apropiara de un 'software' de la Universidad Complutense de Madrid y que utilizase a su asesora para labores indebidas.

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El actual abogado de Gómez en la causa, Jaime Campaner, ha presentado el escrito de conclusiones de cara al juicio, que es el que quedaba tras la decisión que tomó la Audiencia de Madrid el pasado julio, cuando avaló juzgar con jurado a la esposa del presidente del Gobierno por tráfico de influencias y malversación, y archivó los presuntos delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que apuntaba el juez Juan Carlos Peinado.

En la misma línea que en escritos anteriores, la defensa de Begoña Gómez pide su libre absolución y reclama que se condene en costas a la acusación popular liderada por Hazte Oír -que pide 13 años de cárcel para ella- por su "temeraria actuación procesal".

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"Begoña no influyó ni ejerció presión moral en Joaquín (el rector) ni en Juan Carlos (el vicerrector) ni en cualquier otra autoridad o funcionario aprovechándose de su vínculo matrimonial para conseguir la creación de la cátedra extraordinaria que dirigió" en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), dice el escrito, que ahonda en que esa cátedra no le ha supuesto "beneficio económico alguno".

Tras detallar que el nombramiento de Begoña Gómez cumplió las normas universitarias y que fueron responsables de la Complutense los que le explicaron los pasos a seguir en temas como la búsqueda de patrocinadores, la defensa de Gómez subraya que "no ha sido remunerada por la dirección de la cátedra extraordinaria".

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"Ha desempeñado sus funciones de forma gratuita durante cuatro años", añade.

Sobre la plataforma digital que se creó en el seno de la cátedra que codirigió Gómez -conocida como 'sofware'- afirma que siempre se entendió como propiedad de la Complutense y "siempre se previó como una herramienta gratuita, sin ánimo de lucro y con una finalidad puramente didáctica" para ayudar a pequeñas y medianas empresas.

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Aclara que Begoña Gómez registró la marca TSC Transformación Social Competitiva "con pleno conocimiento de la UCM" y "con el único fin de dar a la plataforma una identidad inicial hasta que el proyecto estuviera terminado y pudiera estar registrado a nombre de la UCM".

Y que fue la coordinadora de la cátedra, Blanca de Juan, la que dio de alta el dominio 'transformatsc.org' en la Complutense en 2022, y al cesar en el cargo en 2023 la Universidad transfirió la gestión del mismo a Begoña Gómez, quien desde entonces abonó las facturas de renovación anual con "fondos personales".

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"Begoña en ningún momento actuó con ánimo de enriquecerse y no se apropió de la plataforma tecnológica (...), ni la destinó a usos privados, sin ánimo de apropiársela", asegura el escrito, que deja claro que la Universidad "no sufrió perjuicio patrimonial alguno".

Añade que "tras el cese abrupto de la cátedra" al abrirse el procedimiento judicial en curso, existe un remanente de 29.685 euros en poder de la Complutense "cuyo destino y/o tratamiento por parte de la universidad se desconoce en la actualidad".

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El informe también defiende la labor de su asesora, Cristina Álvarez, un puesto de confianza con el que han contado las cónyuges de los presidentes del Gobierno "desde la llegada de la democracia", y que incluye apoyar "todas las funciones", tanto institucionales como profesionales y privadas.

"Cristina no ha desatendido sus funciones como asistente de la esposa del presidente del Gobierno por auxiliarla en diversas cuestiones relacionadas con la cátedra extraordinaria", detalla.

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El escrito añade -en uno de sus anexos- la portada, contraportada y páginas del libro de Ana Botella, esposa del expresidente del Gobierno José María Aznar, titulado 'Mis ocho años en la Moncloa', donde explica que su asistente "la acompañaba en su día a día, tanto en actividades institucionales como estrictamente privadas", citando expresamente "los preparativos de la boda de su hija". EFE