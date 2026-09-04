Aprobada la propuesta de financiación autonómica sólo con el apoyo de Cataluña y Canarias

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(Actualiza con declaraciones del ministro)

Madrid, 4 sep (EFE).- El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado este viernes la propuesta del Ministerio de Hacienda para reformar el sistema de financiación autonómica, que solo apoyan Cataluña y Canarias y que el Gobierno confía en que esté en vigor el 1 de enero.

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El Consejo ha aprobado, tras más de tres horas de reunión, la propuesta del Gobierno, que rechazan tanto las regiones gobernadas por el PP como las socialistas Castilla-La Mancha y Asturias y que prevé dotar de 20.975 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas.

De la reunión se ha ausentado la Comunidad de Madrid, que animó el jueves al resto de regiones del PP a no acudir al encuentro para que se tuviera que suspender por falta de 'quorum', una petición que no tuvo éxito a pesar del rechazo de estas comunidades al nuevo modelo.

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El Ministerio de Hacienda tiene la mitad de los votos del CPFF, por lo que solo necesita el apoyo de una comunidad autónoma para sacar sus propuestas adelante y en esta ocasión ha tenido dos (Cataluña y Canarias).

Con este aval, el Gobierno aprobará "en las próximas semanas" el anteproyecto de ley orgánica que contendrá la reforma de la financiación para remitirla al Congreso, donde necesita una mayoría absoluta para su aprobación, lo que el ministro de Hacienda, Arcadi España, confía en lograr porque "es bueno para nuestro país".

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Algo que parece complicado, ya que Junts -cuyo voto en el Congreso es imprescindible para reunir la mayoría absoluta- ha avanzado este viernes que presentará una enmienda a la totalidad de la futura ley porque no prevé un concierto económico para Cataluña.

Adicionalmente al modelo, el CPFF ha acordado trabajar en un nuevo "instrumento normativo" derivado del fondo de compensación y los incentivos regionales para tener en cuenta el coste asociado a factores como la población flotante asociada al turismo o la masa forestal, ha explicado.

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El ministro ha destacado el nuevo modelo -17 años después del anterior, que lleva 12 años vencido- "supone incrementar significativamente los recursos que tienen disponibles (las comunidades autónomas) para la gestión de sus servicios públicos".

Asimismo, ha insistido en que se trata de un modelo común para todas las comunidades y ciudades autónomas, que atiende a las "singularidades" de los territorios pero "no es un modelo a la carta" para ninguno de ellos. De hecho, la adhesión al nuevo modelo es voluntaria, ha añadido.

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El ministro ha defendido la "máxima" transparencia del modelo de financiación y la "voluntad de diálogo" del Gobierno, que llevó incluso a posponer el CPFF a petición de las regiones del PP y que prevé mantener en los próximos pasos.

"El Gobierno de España no debe ni puede imponer un modelo", ha señalado, "el Congreso tiene la última palabra" y, por ello, "se puede seguir dialogando" y ajustando la propuesta.

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Así, ha afeado que "muchos gobiernos autonómicos del PP han renunciado a defender sus intereses por una instrucción política de la calle Génova" porque el principal partido de la oposición es incapaz de acordar un modelo para todas.

Además, ha revelado que la Comunidad Valenciana ha puesto "por escrito" que el nuevo modelo supone "un gran avance" y que Andalucía ha propuesto que la población ajustada no se desvíe más de un 1 % de la población de derecho, lo que perjudicaría "gravemente" a Castilla y León.

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La propuesta de Hacienda prevé dotar a las comunidades autónomas de 20.975 millones adicionales en 2027, sobre todo gracias a la cesión de un mayor porcentaje de la recaudación de IRPF e IVA, que pasaría del 50 % actual al 55 % y al 56,5 %, respectivamente.

El modelo parte de un nuevo cálculo de la población ajustada, al que se aplican diversos ajustes, incluido un nuevo fondo climático y la posibilidad de ingresar el 5 % del IVA generado por las pymes en su territorio.

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En su momento, Hacienda argumentó que ninguna comunidad recibiría menos recursos con el nuevo modelo que con el actual, al tiempo que ofreció la opción de renunciar al actual sistema de entregas a cuenta para recibir los ingresos en tiempo real. EFE

(Foto) (Vídeo)