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Sergio Martínez estará en la convocatoria del Real Madrid contra el Betis

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Madrid, 3 sep (EFE).- Sergio Martínez, reciente fichaje procedente del Racing de Santander, estará en la convocatoria del Real Madrid para el partido de este viernes contra el Betis (21.00 horas CET), según desveló en rueda de prensa su técnico, Jose Mourinho, quien contó de nuevo con él en el entrenamiento.

“El plan es que Sergio Martínez esté mañana en el banquillo. Por ahí puedes ver cuál es el plan. Ha entrenado con el equipo dos días. No te puedo decir mucho más. Antes de que el club lo fichase, sin ser jugador del primer equipo directamente, hemos dado nuestra opinión. Es un chico que tiene potencial y que tiene una pequeña experiencia, pero aquí el ritmo es diferente. Ya veremos si juega o no mañana, pero estar con nosotros ya es un paso”, dijo.

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El centrocampista fichó por el conjunto madrileño, que abonó en un único pago la totalidad de la cantidad fijada en su cláusula de rescisión, tras una trayectoria ligada previamente al Racing de Santander, club al que llegó con diez años y con el que debutó, con gol, esta temporada en Primera División. Lo hizo para alternar el primer filial del Real Madrid, el Castilla, con el primer equipo.

Sin embargo, Mourinho no ha tardado en incluirle en su dinámica. Y también aprovechó la rueda de prensa para ponderar el nivel de canteranos del Real Madrid y la estrategia de venta del club.

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“Muchos trabajan regularmente conmigo y otros vienen algún día. Han hecho un gran trabajo en los últimos años, como se ha visto con Thiago Pitarch en el primer equipo y los muchos millones que el Real Madrid ha ingresado por estos jugadores. Aunque no son transferencias, porque el Real Madrid los puede recuperar cuando piense que el jugador puede estar en la primera plantilla. Con el desarrollo de la temporada, sanciones y lesiones, les llegarán oportunidades; pueden tener esa ilusión”, señaló.

'Mou' efectuó estas declaraciones en la víspera de un partido ante el Betis en el que espera ver a un “gran Real Madrid” para poder continuar el pleno de puntos, tras tres victorias en otras tantas jornadas de Liga.

“Tenemos que ver a un gran Real Madrid. Si no, no ganaremos. El Betis es muy buen equipo y los últimos resultados del Real Madrid allí... Es difícil ganar ahí. Y para hacerlo, debes estar a tu máximo nivel. No hay otra”, declaró.

Partido en el que se reencontrará con Manuel Pellegrini, con quien tuvo palabras polémicas en 2011, durante su primera etapa en el Real Madrid, al asegurar: “Si me echan no voy a entrenar al Málaga, iré a un equipo grande”.

“No reprocho nada porque no podemos volver atrás en el tiempo. Pero, en mi pasado tan largo en el fútbol, hay momentos y palabras que dices y que, al final, te sientes un idiota, que te has equivocado. Con él, yo he tenido alguna palabra y algún comentario muy estúpido”, comenzó.

“Seguramente si nos escucha se va a reír. Lo he pagado bien porque el campeonato que ganó en la Premier con el Manchester City, si el Liverpool llega a empatar con mi Chelsea, el Liverpool sería campeón, pero ganamos -ríe-”, continuó.

"Y después, ha tenido alguna cosa conmigo de gran señor, que ha sido un amistoso Betis-Roma donde la Roma, como consecuencia de un árbitro que amaba profundamente al Betis, nos quedamos con siete jugadores en el campo. Y él dijo: no vamos a machacar, lo dejamos como está, que era 3-1 o así. Nos podía haber metido ocho. Es un gran entrenador, un ejemplo como persona. Me gusta mucho. Mañana, abrazo antes, después", completó.

Además, el partido enfrentará a Dani Ceballos a su exequipo, el Real Madrid, del que salió tras una conversación con Mourinho.

“Hablamos tres minutos por teléfono. Le dije que no contaba con él. Muchas veces, cuando ocurre esto, los jugadores se quedan agarrados a sus contratos y dicen que se quieren quedar y genera un problema. En este caso las cosas han sido muy fáciles porque me dijo que prefería estar libre para decidir su futuro. Y en un par de días, jugador y club, llegaron a la rescisión de contrato”, desveló.

Por otro lado, Mourinho analizó el nivel de la Liga española y señaló al Atlético de Madrid como “candidato” a ganar la Liga, aunque “no” lo digan “abiertamente”.

“El Atlético de Madrid será un candidato. Si no lo dicen abiertamente, seguramente piensan y sienten que pueden. Del modo como han invertido, lo que parece estabilidad interna de tener siempre el mismo entrenador (Diego Simeone), el mismo modo de pensar y organizar… Es una fuerza importante en el fútbol actual que se cambia”, declaró.

“Los equipos de competiciones europeas son equipos fuertes. Y ya veremos mañana cuán fuerte es el Betis. Los vascos son equipos dificilísimos todos. Para mí, no es una liga fácil. Si hay algún resultado que te pueda dar la idea de que es una liga fácil, hay una presión que en otros campeonatos no existe, que es la de ganar siempre. Los campeones en Francia y Alemania tienen la tranquilidad de que ya saben que van a ser campeones; aquí existe la presión semana a semana de que si no ganas no es un buen resultado”, completó. EFE

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