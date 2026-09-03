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Once comunidades autónomas están bajo aviso por calor, tres de ellas en nivel naranja

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Madrid, 3 sep (EFE).- Once comunidades autónomas están hoy bajo aviso por calor, de las cuales Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura se encuentran en nivel naranja por riesgo importante, ante la previsión de temperaturas máximas muy altas, que serán de hasta 42 grados en puntos de Jaén, Córdoba y Sevilla.

Otras ocho comunidades están asimismo bajo aviso por calor pero en nivel amarillo (riesgo bajo). Se trata de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en su página web.

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Se prevén máximas de hasta 42 grados en las zonas de Morena y Condado en Jaén y asimismo en esta provincia, en el valle del Guadalquivir.

También se alcanzarán 42 grados en la campiña cordobesa y sevillana, que activarán avisos de color naranja a partir de las 13 horas.

En Extremadura también hará mucho calor; los termómetros superarán los 40 grados en la provincia de Badajoz, en concreto en las vegas del Guadiana y en las zonas de Barros y Serena donde se podrán registrar 41 grados.

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Se podrá llegar a 40 grados en amplias zonas de Andalucía, puntos de Extremadura y en Ciudad Real, en las sierras de Alcudia y Madrona; también en Toledo, en el valle del Tajo.

Es probable que suban notablemente las máximas (más de 6 grados) en el Cantábrico y en el suroeste.

Se podrán superar los 35 grados en buena parte del interior peninsular, el valle del Ebro y Mallorca, y los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana. EFE

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