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La música grabada mantiene el ritmo de crecimiento en 2026 e ingresa un 11,6 % más

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Madrid, 3 sep (EFE).- La industria de la música grabada en España creció un 11,6 % en ingresos en la primera mitad de 2026, al alcanzar los 181,4 millones de euros en valor industria, con lo que mantiene el ritmo de crecimiento de ejercicios anteriores.

Así lo indica el informe publicado este jueves por Promusicae, la entidad que agrupa a la gran industria discográfica en este país, que atribuye este crecimiento "principalmente al consumo digital y, especialmente, a las suscripciones de 'streaming'".

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En 2025 se introdujo una novedad al publicar las cifras como se hace a nivel internacional, es decir, en "valor industria" (sin contemplar IVA ni márgenes de distribución) en lugar de en PVP (precio de venta al público). En valor PVP los ingresos de ese primer semestre han sido 321,6 millones.

Por sectores, el mercado digital generó 160,5 millones de euros, un 10,5 % más que en el mismo período de 2025, por lo que supone ya el 88,5 % del mercado total. Casi íntegramente procedieron del 'streaming', con unos ingresos de 159,6 millones de euros (un 10,8 % más).

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Si hubo una partida que aumentó de manera más destacada fue la derivada de las suscripciones de pago a este tipo de servicios de escucha en línea como Spotify. En el primer semestre generó 121 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 15,1 % interanual.

Según los datos de Promusicae, este modelo de consumo representa ya el 66,7 % del total de ingresos por ventas de música grabada en España y el 75,4 % del negocio digital.

Aunque en términos generales ya no es el sector más importante, el mercado físico también tuvo una evolución positiva, con un 20,3 % más que en el mismo período de 2025 al ingresar 20,9 millones de euros.

Eso fue sobre todo gracias al vinilo, que generó 15,3 millones de euros (un 27,7 % más), mientras que los CD también crecieron, en este caso un 4,3 %. EFE

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