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La C.Valenciana insiste en su rechazo al modelo de financiación "unilateral" del Gobierno

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Valencia, 3 sep (EFE).- El Gobierno valenciano ha insistido este jueves en su rechazo al modelo de financiación autonómica por considerar que es una propuesta "unilateral" del Ejecutivo central y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que solo complace a Cataluña.

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, el primero tras el verano, el portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, ha señalado que, como el resto de autonomías, la Comunitat Valenciana hizo una serie de alegaciones a la propuesta, en las que pedía "un fondo de nivelación" mientras se aprueba el nuevo sistema.

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También se reclamaba, entre otras cosas, que en el resultado final la Comunitat "no vuelva a estar por debajo de la media" y que la población que se tenga en cuenta sea "la del último año y no la de periodos más largos", pues eso "iría en contra de los intereses valencianos", ha apuntado el portavoz.

Barrachina ha afirmado que esas tres cuestiones y algunas más han sido rechazadas, por lo cual la Comunitat Valenciana "rechaza esa propuesta unilateral" de Pedro Sánchez y ERC, que solo complace a la comunidad del partido proponente, mientras "el resto de territorios, incluidos los socialistas", han manifestado su oposición, ha añadido. EFE

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