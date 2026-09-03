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Junts dice que Sánchez queda "inhabilitado" tanto si conocía avisos sobre Ceuta como si no

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Madrid, 3 sep (EFE).- La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha dicho este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tanto si conoció como si no conoció con anterioridad los avisos sobre la entrada masiva de migrantes el 30 de julio en Ceuta, "las dos opciones le inhabilitan para seguir gobernando".

Nogueras se lo ha dicho en su primera respuesta durante la comparecencia del presidente del Gobierno ante el pleno del Congreso, al describir que esos son los dos únicos "escenarios posibles" sobre la responsabilidad que tiene en la crisis de Ceuta.

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Si conocía los avisos, "miente a la gente para proteger a Marruecos", y si no, "miente a la gente cuando dice que tiene el control de la seguridad nacional", ha argumentado la diputada de Junts.

También ha apuntado Nogueras que Sánchez empezó su mandato hace ocho años "defendiendo un referéndum para el Sáhara" y que "lo termina, después de unos cuantos Pegasus, defendiendo los intereses del rey de Marruecos".

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A su juicio, la "incapacidad de gestión" de Sánchez "traspasa todas las líneas aceptables".

En su intervención, la portavoz de Junts ha arremetido asimismo contra la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno, que va en sentido contrario, ha dicho, a lo que se hace en otros Estados europeos.

Ha señalado además que en Cataluña ya "no caben más" extranjeros y que en "la Cataluña de diez millones de personas" que promueven los socialistas no se podría mantener el estado del bienestar, además de hacer una defensa de que la Generalitat asuma todas las competencias en inmigración. EFE

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