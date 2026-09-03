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El Hércules presenta recurso por alineación indebida de Javi Moreno con el Murcia

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Alicante, 3 sep (EFE).- El Hércules ha presentado un recurso ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por alineación indebida de Javi Moreno, jugador del Murcia, en el partido de la jornada inicial de Primera RFEF, que enfrentó a ambos equipos el pasado sábado (y que ganó 2-1 el conjunto murciano), según confirmó este jueves el director deportivo de la entidad, Paco Peña.

El Hércules considera que Javi Moreno, exjugador herculano y autor de uno de los goles del encuentro, no podía disputar el partido debido a una sanción federativa de tres encuentros que le fue impuesta durante su anterior etapa en el conjunto alicantino.

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Moreno fue expulsado en el último partido que disputó con el Hércules en la temporada 2024-25 y posteriormente fichó por un equipo armenio, circunstancia que ha generado dudas sobre el cumplimiento y la vigencia de aquella sanción.

"Teníamos de plazo hasta el martes y se presentó el recurso. Ahora estamos a expensas de la respuesta de la Federación", dijo Peña.

El Real Murcia sostuvo desde un primer momento que la situación del jugador era legal y que había consultado previamente a la RFEF, que autorizó su participación en el encuentro.

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La situación de Moreno ha generado polémica desde que fue incluido en el once titular del Murcia, ya que inicialmente se daba por hecho que debía cumplir la sanción que arrastraba de su etapa en el Hércules.

El técnico del Hércules, Beto Company, pidió al club que actuara si se había producido alguna ilegalidad y recordó que las normas "deben ser iguales para todos y cumplirse". EFE

pvb sm/jap

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