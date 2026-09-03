El extremo Carles Pérez llega libre al Girona

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Girona, 3 sep (EFE).- El extremo Carles Pérez, libre tras rescindir su contrato con el Celta de Vigo, se ha convertido en nuevo jugador del Girona este jueves.

El atacante catalán, de 28 años, ha firmado con el Girona por una temporada y llega a Montilivi tras encadenar dos cesiones, al Getafe y al Aris de Salónica.

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La temporada 2024-2025 sumó tres goles en 30 partidos con el Getafe y el curso pasado firmó un gol y una asistencia en 27 partidos con el equipo griego.

Carles Pérez se formó en el Barcelona hasta disputar 13 partidos con el primer equipo y luego pasó por la Roma y el Celta de Vigo.

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Es internacional con las categorías inferiores de la selección española y acumula más de 200 partidos entre Primera y Segunda División, la Copa del Rey, la Serie A, la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Liga Conferencia.

Es la novena cara nueva del Girona para intentar volver por la vía rápida a LaLiga EA Sports, junto a los defensas Javi Boñar, Mauro Furtado, Mateu Morey y Abdul Mumin, los centrocampistas Izan González, Unai Hernández e Iván Morante y el delantero Oleksandr Pyshchur. EFE

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