Espana agencias

Condenan a un 'petaquero' con 325 litros de gasolina a bordo de una embarcación en Almería con matrícula falsa

20/09/2024 Audiencia Provincial de Almería. POLITICA
20/09/2024 Audiencia Provincial de Almería. POLITICA
Guardar

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a un 'petaquero' que fue sorprendido cuando navegaba frente a la costa de la playa de Torregarcía, en Almería, a bordo de una embarcación con una matrícula fraudulenta en la que transportaba 325 litros de gasolina sin ningún tipo de medida de seguridad.

El fallo, dictado en firme ante el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, le impone seis meses de prisión por un delito de falsificación en documento oficial y otros seis meses más por un delito de riesgo, que castiga a quienes manipulen, transporten o comercialicen con sustancias inflamables poniendo en peligro la vida o el medio ambiente, entre otros aspectos.

PUBLICIDAD

El varón fue sorprendido el 19 de junio de 2024 sobre las 20,20 horas frente a la playa próxima al Cabo de Gata cuando iba a bordo de una embarcación a la que "con ánimo mendaz" se le había colocado una matrícula que no era válida conforme al registro de matriculación de embarcaciones español.

Asimismo, en el momento de ser intervenido, llevaba consigo 13 garrafas de 25 litros de gasolina cada una, con un total de 325 litros de combustible, lo que era "susceptible de causar incendio o explosión" ya que las garrafas se encontraban "sin ningún tipo de homologación y sin medidas de seguridad".

PUBLICIDAD

Además de las penas privativas de libertad, que quedaron suspendidas por dos años con la condición de que el acusado no vuelva a delinquir, también se le impusieron dos multas de seis meses a razón de dos euros diarios cada una así como la inhabilitación para cargo, empleo o profesión asociada por un periodo de seis años.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Madrid Nuevo Norte empieza a poner precio a sus viviendas: hasta un millón de euros por piso

Los primeros precios conocidos del nuevo desarrollo muestran una oferta de obra nueva muy alejada de la vivienda asequible, mientras se mantiene la presión sobre le mercado inmobiliario en la capital

Madrid Nuevo Norte empieza a poner precio a sus viviendas: hasta un millón de euros por piso

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

La soledad de Pedro Sánchez en su defensa de Marruecos: ni el PP ni Vox y ni siquiera sus socios se creen que Rabat no estuviera detrás de la crisis de Ceuta

“Es el momento de romper relaciones con Marruecos hasta que sea una democracia y se comprometa a no usar a su gente como arma arrojadiza”

La soledad de Pedro Sánchez en su defensa de Marruecos: ni el PP ni Vox y ni siquiera sus socios se creen que Rabat no estuviera detrás de la crisis de Ceuta

El jugador del Real Madrid Raúl Asencio queda absuelto en el caso del video sexual tras el perdón de las víctimas

Los futbolistas Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García han aceptado una condena de un año de prisión por pornografía infantil

El jugador del Real Madrid Raúl Asencio queda absuelto en el caso del video sexual tras el perdón de las víctimas

El incendio de un camión de productos congelados obliga a cortar la AP-7 y provoca hasta 13 kilómetros de retenciones

El incidente ha ocurrido a la altura de Cerdanyola del Vallés, en sentido Tarragona

El incendio de un camión de productos congelados obliga a cortar la AP-7 y provoca hasta 13 kilómetros de retenciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La soledad de Pedro Sánchez en su defensa de Marruecos: ni el PP ni Vox y ni siquiera sus socios se creen que Rabat no estuviera detrás de la crisis de Ceuta

La soledad de Pedro Sánchez en su defensa de Marruecos: ni el PP ni Vox y ni siquiera sus socios se creen que Rabat no estuviera detrás de la crisis de Ceuta

Abascal exige a Pedro Sánchez que se vaya si no sabe “defender a España” y acusa al presidente de traición: “Marruecos no es su amigo, es su amo”

Margarita Robles, la única ministra socialista que evita aplaudir a Sánchez en el Congreso de los Diputados

La nueva etiqueta que aparece en los surtidores de las gasolineras francesas y que puede llegar a España: qué significa y cómo afectaría a nuestro coche

Feijóo acusa a Sánchez de quedarse de brazos cruzados en la crisis de Ceuta y tapar las responsabilidades de Rabat: “¿Qué sabe Marruecos de usted?”

ECONOMÍA

La isla del Diablo a la venta: el terreno con el curioso nombre tiene casi 4.000 m2 construidos y playa propia

La isla del Diablo a la venta: el terreno con el curioso nombre tiene casi 4.000 m2 construidos y playa propia

Qué pasa si la Unión Europea declara a Ceuta y Melilla región ultraperiférica: ventajas fiscales y más financiación europea

Seguros obligatorios en una hipoteca: qué exige la ley y qué puede pedir el banco al conceder el préstamo

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si tienes un familiar a tu cargo, puedes solicitar el teletrabajo”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Cómo llegar a Madring para ver la Fórmula 1: metro, cercanías, autobús y dónde aparcar el coche

Cómo llegar a Madring para ver la Fórmula 1: metro, cercanías, autobús y dónde aparcar el coche

Steiner, exjefe de Haas, apoya a Fernando Alonso en Aston Martin tras otro ‘milagro’ en la Fórmula 1: “Ha sido una hazaña típica de él”

Carlos Alcaraz remonta ante Faria en el US Open y despeja las dudas sobre su físico

El álbum de cromos va a ser digital y lo tendremos en el móvil con más recompensas para los coleccionistas: “Cambia el soporte, no la emoción”

Raúl de Tomás, el fichaje ‘sorpresa’ del Rayo Vallecano que está ante su última oportunidad de volver a tenerlo todo