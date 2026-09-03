Abascal insiste en tachar a Sánchez de "traidor", de "embajador" de Marruecos y hasta de "virrey" de Al Andalus

03/09/2026 El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Sánchez comparece este jueves ante el Pleno del Congreso para informar sobre la gestión del Ejecutivo en relación con los hechos ocurridos en Ceuta desde el pasado 30 de julio y sobre la situación que atraviesa la ciudad autónoma. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha insistido este jueves en tachar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "traidor" a los españoles y, singularmente, a los ceutíes, por su gestión de la "invasión" de Ceuta, le ha llegado a llamar "embajador" de Marruecos e incluso a situarle como "virrey" de Al Andalus. "No le importaría ser el virrey de Mohamed VI si no logra sus sueños de grandeza de ser el jefe del Estado", ha llegado a decir.

Abascal ha comenzado su intervención ante el Pleno extraordinario sobre la crisis en Ceuta tachando una y otra vez a Sánchez de "traidor" y reiterando la necesidad de que el Congreso active un debate sobre el artículo 102 de la Constitución con el objetivo de que sea juzgado por un presunto delito de traición. "Por desgracia, a día de hoy sólo los diputados de Vox se muestran dispuestos", ha comentado.

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Y, a renglón seguido, ha centrado su intervención en preguntar al presidente quién ha atacado la ciudad autónoma después de que el propio Sánchez se refiriera días atrás a lo ocurrido hasta en dos ocasiones como "ataque híbrido".

¿QUIÉN NOS ATACÓ?

"Pero ¿quién nos atacó, señor Sánchez? Porque es imposible defender Ceuta o los ceutíes si no sabemos quién nos ataca", ha denunciado el líder de Vox, quien posteriormente ha asegurado que lo que España ha sufrido es "un ataque de guerra híbrida" de Marruecos porque sus autoridades saben que "Sánchez no se atreverá a tomar ninguna represalia".

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En este punto, ha censurado que el presidente recriminara hasta en tres ocasiones el pasado lunes al Rey Felipe no haber pisado Ceuta "en 20 años" y que no realizara ni un solo reproche al Rey de Marruecos pese a que "reclama a Ceuta como posesión propia".

"Al contrario, lo exculpó, como ha hecho hoy. Le vemos muy valiente contra el Rey de España y muy sumiso con el de Marruecos. Ya sabemos a qué corona rinde usted cuentas", ha denunciado Abascal, incidiendo en que a Sánchez "no le importaría ser el virrey de Mohamed VI si no logra sus sueños de grandeza de ser el jefe del Estado".

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Abascal ha cuestionado que el jefe del Ejecutivo no sepa lo que pasó en Ceuta pero sí que asegure que no fue Marruecos. "Marruecos no es su amigo; es su amo", como lo demuestra, a su juicio, el hecho de que convocara "en secreto" a la embajadora del país vecino "para recibir instrucciones". Es más, ha insistido en que, con Sánchez en el poder, "España no necesitan embajador" en Marruecos porque él es su embajador y portavoz. "¿Con qué le amenazaron? ¿Qué saben de usted? ¿Cómo pueden lograr que nuestro Gobierno no responda?", le ha preguntado a continuación.

"ENCUBRE AL INVASOR"

Abascal ha acusado a Sánchez no sólo de estar "encubriendo" al "invasor" sino de cargar la responsabilidad de "no defender" las fronteras de España contra los policías y ha querido dejar claro que una "invasión" como la de Ceuta no se organiza por Facebook ni es consecuencia de un "bulo" de una sentencia.

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"Un bulo no mueve a 100.000 personas contra una frontera que es la zona más militarizada del norte de África --ha repuesto--. Y no lo dice Vox todo esto, lo dicen los informes policiales que usted niega, usted oculta y están en manos de los jueces cuando señalan que nos consta que quien está detrás es el régimen".

Abascal sostiene que si Sánchez no es capaz de defender España lo que tiene que hacer es "irse" y convocar unas elecciones "transparentes y libres", y que si no lo hace es porque "debe pensar que es algo así como el virrey de Al-Ándalus" y de ahí que suba este jueves a la tribuna a defender a Mohamed VI.

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