Torres pide no hacer "conjeturas" hasta no conocer el informe de la Policía sobre Ceuta

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Madrid, 2 sep (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha pedido este miércoles no hacer "conjeturas" sobre el informe de la Policía que, según publica El Español, indica que la llegada masiva de migrantes a Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes.

En una entrevista en RNE, Torres ha dicho que son "horas clave" para conocer si ese informe existe y su contenido, y ha recalcado que la respuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido inmediata al reclamar esta madrugada por carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, la información al respecto ante una publicación periodística "de este calibre".

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Ha indicado que es fundamental saber si la Policía tenía ese informe y desde cuando, y ha pedido esperar a su respuesta porque hablar ahora es "hacer conjeturas" y para hablar con "rigor" es necesario tener el documento sobre la mesa.

Preguntado por si el Ejecutivo español pedirá explicaciones a Marruecos si se confirma la información, ha señalado que si el informe dijera claramente lo publicado "lógicamente habría una responsabilidad".

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"El Gobierno español nunca la ha desdeñado, al contrario, ha sido absolutamente claro, y en ese sentido, pues ahí están también las manifestaciones del ministro de Asuntos Exteriores ante afirmaciones de líderes del Reino de Marruecos y también la voluntad permanente que tenemos de la Seguridad Nacional", ha añadido.

Torres ha insistido en que el Gobierno quiere saber si el informe es "verídico" para poder actuar al respecto. "Si ese informe traslada todo lo que se expone, si realmente se dijo que antes del 30 de julio iban a entrar 70.000 personas, eso hasta este momento ningún informe, como lo han dicho por los ministros competentes, fue trasladado al Gobierno de España", ha concluido. EFE

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