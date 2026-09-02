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Toni Muñoz: "Con dos o tres jugadores, el equipo se habría quedado más compensado"

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Getafe (Madrid), 2 sep (EFE).- Toni Muñoz, director deportivo del Getafe, reconoció este miércoles que al club azulón le faltó completar su plantilla durante el mercado de verano y aseguró que "con dos o tres jugadores, el equipo se habría quedado más compensado", una carencia que podría hacerse más evidente ante una competición como la Liga Conferencia que, según admitió, les ha llegado "demasiado pronto".

"Hemos hecho todo el esfuerzo posible para que estén los chicos que hemos contratado. Sobre los que no están no voy a hablar, evidentemente. Hemos tenido conexión y hemos estado siempre el míster (José Bordalás), el presidente (Ángel Torres) y la dirección deportiva en el trabajo diario. Hemos traído a los que hemos creído oportunos y los que hemos podido. Haciendo una valoración deportiva, con dos o tres jugadores, el equipo se habría quedado más compensado. No hemos podido, hemos hecho todo lo posible", afirmó.

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Muñoz admitió que la participación europea exigía una plantilla más amplia, pero explicó que las limitaciones estructurales y económicas del Getafe impidieron reforzar todavía más el equipo para afrontar dos competiciones.

"Tenemos una competición muy bonita como la 'Conference'. Quizás ha llegado no en el peor momento, sino que estructuralmente en cuanto a jugadores no se tenía la capacidad para tener una plantilla más amplia. Nos ha llegado demasiado pronto pero la vamos a competir y pelear. Tenemos un gran entrenador, todos estamos ilusionados y esperamos hacer un gran papel", señaló.

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Pese al atractivo de regresar a una competición europea, el director deportivo dejó claro que la prioridad continuará centrada en asegurar la continuidad en Primera División.

"El primer objetivo es la permanencia. Creo que al final no hay que olvidar que ese es el primer objetivo del club", recalcó.

El dirigente calificó el mercado como "intenso y duro" después de que el Getafe tuviera que cerrar once incorporaciones y afrontar la salida de ocho jugadores, seis de ellos descartados y otros dos traspasados.

"La valoración del mercado creo que ha sido entretenida entre comillas. Entre las salidas que hemos tenido del equipo, que han sido casi seis jugadores que hemos tenido que sacar y dos que hemos tenido que vender, al final hemos tenido que hacer muchas incorporaciones. Creo que han sido once y el mercado nos ha demandado desde el principio del final de la temporada pasada estar muy activos e intentar lo más rápido posible tener desde el inicio una plantilla compensada", explicó.

También lamentó que algunas salidas no se concretaran hasta los dos últimos días, una circunstancia que redujo el margen económico y deportivo para completar nuevas operaciones.

"Los chicos que tenían que salir por suerte han salido. El mercado nos ha llevado hasta el límite de que tuvieron que salir casi los dos últimos días. Ojalá hubiesen salido en junio. Nos habría dado mucho más margen para trabajar, para elegir, para disponer de ese dinero. El mercado es así, que a veces te lleva al límite. Así ha sido", manifestó.

Además, destacó la implicación del presidente para cerrar los fichajes: "El esfuerzo que hace Ángel siempre es extraordinario, duro y exigente. Siempre pone su dedicación y lo lleva al extremo traer jugadores de la importancia de los que han venido. Eso requiere un esfuerzo económico muy grande. Eso es una labor de Ángel que siempre para eso es muy valiente. Hace magia de vez en cuando. Es un mago".

Asimismo, no cerró por completo la puerta a otra incorporación, aunque aclaró que solo podría tratarse de un futbolista sin contrato como agente libre.

Por último, anunció que la salida del camerunés Yvan Neyou al Volos estaba pendiente únicamente de confirmación oficial.

"Neyou está prácticamente cerrado con Volos. Prácticamente porque lo cerramos anoche a última hora. Falta la confirmación por parte de los clubes. Está todo firmado. Estuvimos hasta la 1:30 de la noche. Sólo falta la confirmación de los dos clubes", concluyó. EFE

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