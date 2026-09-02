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Sumar pide al Gobierno que convoque a la embajadora de Marruecos si se confirma el informe policial sobre Ceuta

09/04/2026 La diputada de Sumar Verónica Martínez Barbero durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
09/04/2026 La diputada de Sumar Verónica Martínez Barbero durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
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La coordinadora general de Movimiento Sumar y portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha reclamado que el Gobierno convoque de urgencia a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, para exigir explicaciones en caso de que se acredite el contenido del informe policial que atribuye a las fuerzas de seguridad del país vecino la entrada masiva de migrantes en Ceuta de finales de julio.

También ha avisado al ala socialista del Ejecutivo que "seguir diciendo que Marruecos no tuvo nada que ver" en la crisis en Cuta resulta "cada vez más difícil" y ha demandado "claridad y transparencia" respecto al supuesto informe.

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En esta línea y en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, ha apuntado que supone un hecho grave que el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, no tuviera información sobre el contenido de dicho informe y cree que, ante ello, habría que depurar responsabilidades.

"Si esas informaciones no fueron transmitidas al Ministerio de Interior, hay que depurar responsabilidades, porque es algo muy grave", ha concluido Martínez Barbero.

La portavoz del Sumar en el Congreso ha termina señalando que su grupo necesita conocer el "contenido completo" de ese informe que se ha filtrado parcialmente a la prensa y ha advertido que se tienen que dar "todas las explicaciones necesarias" desde Interior.

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Al hilo, el portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha solicitado en el Congreso el mencionado informe policial que atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes ocurrida los pasados 30 y 31 de julio.

PIDEN EN EL CONGRESO ACCESO AL INFORME

En un escrito a la Mesa del Congreso, al que ha tenido acceso Europa Press, Ibáñez demanda tener acceso a este documento y también a la carta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que reclama al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le verifique "a la mayor brevedad" dicho informe.

Ibáñez resalta en su petición la "gran relevancia" que tiene ese escrito policial por apuntar a la responsabilidad de Marruecos, en concreto a sus fuerzas de seguridad, en el "ataque híbrido" que ha sufrido la ciudad autónoma.

A través de la red social 'X', el parlamentario de Compromís ha afirmado que, ante dicho informe, o bien la Policía "oculta información" a sus superiores o Marlaska "ha mentido".

"Hay dos opciones: la Policía oculta información al 'mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado' o el Ministro del Interior ha mentido", ha enfatizado.

LOS PRINCIPALES CARGOS DE SUMAR VEN RESPONSABILIDAD DE MARRUECOS

Mientras, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha subrayado que ese informe policial avalaría su tesis de que es "evidente" la "conexión" que ha tenido Marruecos con esa crisis.

También ha advertido que el Ejecutivo tiene un problema ante el hecho de que el ministro del Interior desconociera el contenido de este documento y cree que ello debe implicar ceses o asunción de responsabilidades.

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha mostrado prudente aunque ha insistido en que es evidente que Marruecos tiene responsabilidad por "acción u omisión" en esta crisis. Misma tesis ha defendido la titular de Sanidad, Mónica García, quien ha dicho que es imperativo pedir explicaciones al país vecino.

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