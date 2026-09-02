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Sumar eleva la presión sobre el PSOE por Ceuta al pedir IU la dimisión de Marlaska

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Madrid, 2 sep (EFE).- Sumar ha elevado la presión sobre el PSOE por Ceuta, al pedir IU la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, si se demuestra que conocía un informe policial, mientras el conjunto del espacio sigue reprochando a los socialistas su gestión y que eximan a Marruecos de responsabilidad.

La crisis que vive Ceuta tras la llegada masiva de migrantes los pasados días 30 y 31 de julio está provocando grietas entre los socios de Gobierno de PSOE y Sumar por sus diferencias a la hora de analizar y de abordar esta situación.

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Unas diferencias que han ido a más este miércoles tras conocerse unas informaciones que aseguran que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras informó a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón de que la "invasión" (sic) de Ceuta fue "guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto del migratorio".

Marlaska ha pedido explicaciones al respecto al director general de la Policía, Francisco Pardo, tras señalar que no estaba al tanto de este informe, pero el líder de IU, Antonio Maíllo, ha reclamado la dimisión del ministro si se confirma que lo conocía.

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Otros representantes de Sumar no han puesto sobre la mesa de una forma tan explícita la petición de dimisión de Marlaska, pero todos coinciden en que este informe policial respaldaría su tesis de que Marruecos tuvo algún tipo de responsabilidad en lo que ocurrió en Ceuta a finales de julio.

"Más allá de la existencia o no de ese informe, si ha habido un salto tan masivo en un paso fronterizo español, el país colindante algún tipo de responsabilidad por acción u omisión tendrá. Parece una cosa bastante de sentido común", ha dicho el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

En la misma línea se ha pronunciado este miércoles la ministra de Sanidad, Mónica García, que opina que España debería tener "un papel contundente" si ese informe se confirma.

"Nosotros siempre hemos dicho que es indudable que hay una responsabilidad por acción u omisión de Marruecos", ha señalado.

Durante el mes de agosto prácticamente todos los representantes de los partidos del espacio Sumar integrados en el Gobierno, a excepción de IU, guardaron silencio sobre la situación en Ceuta.

Pero ya la semana pasada, con las primeras comparecencias en el Congreso de ministros socialistas para informar sobre su gestión, Sumar reprochó al PSOE que siguiera eximiendo a Marruecos de lo ocurrido en la ciudad autónoma y que destacara además la cooperación con el país vecino.

Unos reproches en los que Sumar coincide con socios de investidura del Gobierno, como Podemos, ERC, Junts, Bildu y PNV, pero también con los dos principales partidos de la oposición: PP y Vox.

Las discrepancias de Sumar con el PSOE volvieron a quedar en evidencia tras la entrevista del lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando la líder del partido Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, acusó al jefe del Ejecutivo de falta de empatía con Ceuta y de ausencia de críticas a Marruecos.

Más allá del papel de Marruecos, Sumar también mantiene diferencias con el PSOE por su gestión de la crisis que vive Ceuta, y ha pedido en varias ocasiones a los socialistas que se traslade a la península a parte de las personas migrantes que continúan en la ciudad autónoma para trabajar en sus expedientes.

La propia ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, de IU, dijo el lunes en el Congreso que es "imprescindible" acoger en la península a los menores migrantes que se encuentran en Ceuta para "destensionar" la situación de crisis de la ciudad autónoma y "garantizar los cuidados".

Otro asunto que divide al Gobierno de coalición son los anteproyectos de ley de extranjería y de asilo aprobados la semana pasada en el Consejo de Ministros, coincidiendo con la crisis migratoria en Ceuta, y sobre los que Sumar ha anunciado ya que va a plantear cambios. EFE

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