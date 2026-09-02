Sergio García asistirá al torneo juvenil que organiza en el Mediterráneo Golf en Borriol

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Redacción deportes, 2 sep (EFE).- El jugador Sergio García asistirá al torneo juvenil que lleva su nombre en el campo Mediterráneo Golf, en Borriol (Castellón), del próximo 2 al 4 de octubre, donde impartirá un curso a los participantes con el fin de mejorar su formación.

Sergio García informó en sus redes sociales de su presencia en el torneo que organiza su academia para promover el desarrollo y la proyección de las futuras promesas del golf y que celebró su primera edición en 2022.

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"Encantadísimo de comunicaros que este año estaré en el Mediterráneo Golf. Con muchas ganas de estar allí, de veros competir y disfrutar, y con la oportunidad de hacer un pequeño 'clínic' para enseñaros un par de cosas y poder ayudaros de alguna manera", afirmó el jugador de Borriol en un vídeo.

El Sergio García Junior Championship se celebrará del 2 al 4 de octubre, en la semana anterior al Abierto de España, del DP World Tour, en el que volverá a competir el ganador del Masters de Augusta de 2017.

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La última ocasión en la que el golfista español, campeón del Masters de Augusta en 2017, estuvo en el torneo que apadrina fue en 2023. EFE