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Puente prevé aprobar este mes el Dora de Aena, con las tasas "más competitivas de Europa"

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Madrid, 2 sep (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este miércoles que espera que el Consejo de Ministros apruebe este mes el plan inversor Dora III de Aena, que cuenta, ha asegurado, con unas tarifas "tremendamente competitivas, las más competitivas de Europa".

En una intervención en su visita al aeropuerto de Madrid-Barajas para inaugurar una planta fotovoltaica, Puente ha insistido en que estas políticas tarifarias, "las más competitivas de Europa", son lo que, en parte, ayuda a que España "tenga un volumen de viajeros mayor que el resto".

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Así, el ministro ha explicado que el Consejo de Ministros aprobará "en las próximas semanas" este plan inversor de Aena para el periodo entre 2027 y 2031 y que, asimismo, también establecerá la política tarifaria de los próximos años, que en su proyecto inicial plantea un incremento anual en las tasas del 3,82 %.

"Más allá de las polémicas de quienes siempre están envuelto en polémicas, no seré yo quien lo reproche, son unas políticas tarifarias tremendamente competitivas, las más competitivas de Europa, y eso hace que sea que España tenga un volumen de viajeros mayor que el resto, así como por su atractivo como país", ha comentado Puente.

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Ryanair criticó en su día las tasas aeroportuarias planteadas en este documento y amenazó con incrementar sus recortes en los aeropuertos españoles si este planteamiento salía adelante.

Asimismo, en junio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) concluyó en un informe no vinculante a solicitud del Ministerio de Transportes que las tarifas aeroportuarias deberían reducirse un 0,59 % anual para el periodo 2027-2031, en el que el gestor aeroportuario, Aena, plantea un incremento anual del 3,82 %.

En el informe, la CNMC explicaba que aprobaba el Documento de Regulación Aeroportuaria 2027-2031 (DORA III) de Aena, aunque proponía revisar al alza las previsiones de tráfico (del 1,3 % de Aena al 2,2 %), reducir los gastos de explotación en 741,5 millones y rebajar el coste de capital del 9 al 7,4 %.

Puente ha incidido en que este plan establecerá los parámetros para que los aeropuertos reciban las inversiones necesarias para cumplir con los requisitos de capacidad, calidad y seguridad.

Ha remarcado asimismo que Aena es el primer gestor aeroportuario del mundo por aeropuertos gestionados y por volumen: "Es la compañía que todos los países quiere que esté presente para la gestión de sus aeropuertos", ha concluido. EFE

(foto) (vídeo)

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