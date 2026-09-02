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Moreno traslada desde Bruselas su "apoyo, cariño y confianza" en Ceuta: "Estáis devolviendo la dignidad a España"

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado este miércoles, Día de Ceuta, su "apoyo, cariño y confianza" a la "ciudad hermana" de la que ha dicho que "nos sentimos profundamente orgullosos de que lo que estáis haciendo, devolviendo la dignidad a Ceuta y al conjunto de España".

En un mensaje publicado en la red social X recogido por Europa Press, Juanma Moreno, portando una bandera de Ceuta, ha remarcado que desde Bruselas, desde el Comité de las Regiones y Ciudades de Europa, defenderá que se hable del "grave problema" que sufre Ceuta desde finales del pasado mes de julio cuando miles de inmigrantes pasaron la frontera.

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"La causa de Ceuta es la causa de Andalucía y la de toda España", ha apostillado el presidente andaluz en un mensaje en el que ha reforzado su compromiso por "llevar la voz de una tierra hermana al corazón de Europa". "Juntos defendemos la recuperación de la normalidad", ha apostillado Moreno en señal de apoyo a "todos los caballas".

Moreno estará presente este miércoles en la concentración que se desarrollará ante la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. El PP ha convocado la concentración a partir de las 12,00 horas, en las escaleras de la puerta del Parlamento Europeo de la plaza de Luxemburgo de Bruselas, en la explanada Simone Veil.

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A partir de las 20,00 horas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha impulsado una concentración en las puertas de los ayuntamientos de todo el país. La iniciativa cuenta con el respaldo del PP y Vox frente a las críticas de PSOE, Adelante Andalucía, Izquierda Unida (IU), Sumar y Podemos, quienes han anunciado que no participarán en las mismas.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, acudirá a la manifestación frente al Ayuntamiento de Sevilla junto con el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira.

Asimismo, asistirán a la concentración en la capital andaluza el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela; y la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo. La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, estará en el acto en Málaga junto a la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet.

En paralelo, la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, participará a la concentración convocada frente al ayuntamiento de Huelva. Según ha podido confirmar Europa Press, los alcaldes de siete de las ocho capitales de provincia, todas ellas gobernadas por el PP, acudirán en las concentraciones convocadas en sus respectivos ayuntamientos. Solo el alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), se ha desmarcado de la convocatoria por "no contar con el consenso de las fuerzas políticas".

Millán ha reiterado que en el Ayuntamiento de Jaén no se ha recibido "en ningún sitio, ni a nivel de correo personal, ni de correo del Ayuntamiento, ni de registro municipal", "ningún tipo de escrito" por parte de la FEMP para la convocatoria. En paralelo, ha trasladado "todo el apoyo" de la ciudad al presidente de Ceuta ante la crisis que se está viviendo durante el último mes, al tiempo que ha pedido que no sea usada "por ninguna institución, por ningún grupo político para enfrentar a los españoles".

Por su parte, la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha defendido que la convocatoria "no es una cuestión política" y ha señalado a los partidos de izquierdas por "crear un debate ridículo". Ante las críticas por "la falta de consenso" en torno a la convocatoria, García-Pelayo ha explicado que le "pareció innecesario levantar el teléfono" para preguntar a los grupos políticos ante lo que ha calificado como "una cuestión de humanidad y sentido común".

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