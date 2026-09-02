02/09/2026 Junta andaluza acusa al Gobierno de "mentir" tras el informe policial sobre Ceuta y llama a unirse a las concentraciones. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha acusado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez de ser "insensible" y de "mentir" tras conocerse el informe de la Policía Nacional remitido al juez en el que se sostiene que tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el pasado mes de julio está Marruecos. POLITICA MARIA JOSE LOPEZ / EP

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El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha acusado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez de ser "insensible" y de "mentir" tras conocerse el informe de la Policía Nacional remitido al juez en el que se sostiene que tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el pasado mes de julio está Marruecos.

"El presidente Pedro Sánchez tiene que dar muchas explicaciones, porque el informe que ha presentado la Policía es todo lo contrario de lo que nos han venido contando desde el Gobierno. Lo deja en mal lugar. ¿Quién miente aquí?", se ha preguntado Antonio Sanz en declaraciones a los medios en Sevilla. "Lo terrible de esta situación --ha continuado-- no es sólo lo que se está sufriendo en Ceuta sino que se esté pagando la mentira del Gobierno, su insensibilidad".

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En relación a las críticas del PSOE sobre las concentraciones y actos que se han convocado para este miércoles, y de las que los socialistas andaluces se han desmarcado con la excepción de alcaldes "rebeldes", el vicepresidente primero lo ha calificado como una "pérdida de papeles". "Defender a Ceuta es defender a España. Es increíble que el PSOE entienda que defender a Ceuta tenga algo que ver con el PSOE. Lo que sobran son mentiras", ha reprochado Sanz, que ha insistido en que el informe conocido este miércoles deja en "muy mala posición al Gobierno de España, que ha estado defendiendo a Marruecos todos los días".

En este contexto, el consejero de Presidencia ha animado a los andaluces han participar en las concentraciones ya que "estamos ante un asunto de seguridad nacional, no para ningún juego político. La seguridad nacional no se va nunca de vacaciones". "Es una crisis de Estado porque lo que ha fallado en Ceuta es el Estado", ha subrayado Sanz, que ha insistido en que las movilizaciones no tienen "motivaciones políticas ni partidistas". "Andalucía es una de las grandes aliadas que tiene que tener Ceuta en estos momentos. Han agredido a una parte muy importante de España y eso es como si nos hubieran agredido a los andaluces", ha sentenciado.

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