Juicio a dos policías por acoso laboral y sexual a una agente en la embajada de Argelia

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Madrid, 2 sep (EFE).- La Audiencia Nacional inicia este miércoles el juicio contra dos policías por presunto acoso laboral y sexual a una agente destinada en la embajada española en Argelia, en un caso en el que la Fiscalía pide para los acusados nueve años y medio y seis años de cárcel.

Los hechos denunciados se remontan a finales de 2022, cuando los dos acusados se incorporaron al equipo de seguridad de la embajada y, según la Fiscalía, empezaron a decir comentarios soeces a la agente en los encuentros sociales.

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Entre los episodios que narra la Fiscalía en su escrito de acusación hay comentarios groseros ante las negativas a ir a tomar una copa, o una ocasión en 2023 en la que la agente fue inmovilizada "con intención libidinosa" contra una pared por uno de los acusados, que le dijo frases obscenas y al pedir ayuda a al otro acusado éste replicó: "yo en temas de abusos no me meto, vosotros sabréis".

El acusado volvió a pegar su cuerpo al de la agente en una cafetería, tras decirle que cuando quisiera la ponía "a cuatro patas" y un compañero tuvo que separarle, lo que provocó comportamientos agresivos e insultos de "hija de puta, piojosa" hacia la policía.

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Tras optar por aislarse, recibió insultos. Y cuando en mayo otro "asedio" en un establecimiento de hostelería llevó a que la policía argelina elaborase un informe que dio lugar a una información reservada contra los acusados, empezó a ser censurada, a tener asignados los puestos más incómodos de forma más frecuente que el resto o fue obligada a regresar de unas vacaciones autorizadas. También hubo gestos que le provocaron temor.

Cuando puso en conocimiento de los superiores lo sucedido, los acusados fueron cesados de sus destinos y les abrieron expedientes disciplinarios.

Uno de los acusados era el jefe del equipo y superior jerárquico del resto, pero según la Fiscalía "mostró siempre una actitud totalmente pasiva y complaciente ante estos hechos".

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Por todos los hechos descritos, la Fiscalía pide para uno de los acusados nueve años y medio de cárcel por delitos de acoso laboral, lesiones y agresión sexual y para el otro seis años de cárcel por presuntos delitos de acoso laboral y de lesiones, junto con inhabilitación de diez y de seis años y medio, respectivamente, para cargo o empleo público.

El ministerio público, que pide aplicar la agravante de prevalimiento, solicita además que ambos tengan prohibido acercarse o comunicarse con la agente durante cuatro años y que indemnicen con 25.000 euros por lesiones psicológicas y daño moral a esta policía, que sufre un trastorno de adaptación con ansiedad persistente. EFE

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