Jonathan David: “Esta Liga encaja muy bien con mis cualidades”

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Madrid, 2 sep (EFE).- El delantero Jonathan David, último refuerzo del Atlético de Madrid, deja atrás su última temporada en el Juventus, con apenas ocho goles, y se centra en su nuevo curso en el conjunto rojiblanco y LaLiga EA Sports española, de la que consideró que “encaja muy bien” con sus cualidades, y declaró que este fichaje “lo es todo” para él.

“Mi etapa en el Juventus no fue la más fácil, no fue como esperaba, pero ahora estoy listo para un nuevo desafío. Esta Liga encaja muy bien con mis cualidades, con un gran potencial ofensivo, todos los equipos quieren jugar al fútbol y esto me encaja muy bien. Me va a ir bien”, proclamó durante su presentación en el estadio Metropolitano, de la capital española.

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Para él, “lo es todo” su incorporación a un club “muy grande” como el Atlético.

“Tengo un gran orgullo de poder vestir estos colores”, expuso el nuevo número 15 del conjunto rojiblanco, con el que pretende competir por los títulos: “Llego a un gran club con una gran ambición y podemos esforzarnos para conseguir grandes cosas. Eso es importante”.

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Jonathan David viene cedido por el Juventus con una opción de compra al final de la temporada de 25 millones de euros. “Al final, eso no va a ser decisión mía lo que ocurra en el futuro. Lo que puedo hacer es marcar goles. Ha sido mi primer día, un muy buen día, he hablado con el entrenador, con los compañeros y todo el mundo me ha dado una bienvenida muy buena”, repasó.

“Ya he jugado contra este equipo (lo hizo en la Liga de Campeones de 2024-2025 en el Metropolitano, además con victoria por 1-3 con dos goles suyos), sé lo grande que es y cómo funciona”, apuntó el atacante, que competirá por la titularidad con Alexander Sorloth y Julián Alvarez. Son los tres delanteros que figuran en la plantilla rojiblanca.

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“Por supuesto que no va a ser fácil (ganarse un puesto de titular). En todos los equipos grandes siempre hay gran competencia. Todos los jugadores tienen muy buenas cualidades. Yo lo que puedo hacer es mostrar un gran rendimiento en los entrenamientos y ya el entrenador (Diego Simeone) tomará decisiones”, avanzó.

Él ya está preparado para competir el próximo sábado contra el Athletic Club. “El sábado pasado jugué con el Juventus, tuve una pretemporada también muy completa y sí estoy listo desde el punto de vista físico”, confirmó.

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Este miércoles fue su primer entrenamiento con el Atlético. “Todos los jugadores tienen una gran calidad aquí. No podemos reducirlo a uno. Tengo una gran ilusión para seguir entrenando y seguir un poco teniendo más tiempo con ellos”, señaló. EFE

(foto)