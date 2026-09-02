Hereu aboga por "normalizar la vida en Ceuta" y evitar pronunciarse sobre Marruecos

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Castellón, 2 sep (EFE).- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha abogado este miércoles por “normalizar la vida social, económica y urbana” de Ceuta “lo antes posible” y ha evitado pronunciarse sobre el informe policial que apunta a la implicación de Marruecos en la entrada irregular de personas en la ciudad autónoma.

En una visita a Castellón, el ministro ha sido preguntado por la posición del Gobierno respecto al referido informe policial, publicado por El Español, que indica que la llegada masiva de migrantes fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio.

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“Hoy es el Día de Ceuta y quiero expresar la solidaridad con Ceuta en estos días”, ha señalado el ministro, quien ha insistido en que el objetivo debe ser recuperar cuanto antes la normalidad en la ciudad autónoma.

“Lo que nos tiene que centrar es en poder normalizar la vida social, económica y urbana en Ceuta lo antes posible”, ha afirmado.

Hereu ha explicado que para ello son necesarios “muchos esfuerzos” y una atención personalizada a las personas que entraron de manera irregular, además de una respuesta “lo antes posible”.

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“Nosotros a esto nos dedicamos, lo hacemos en coordinación con el Gobierno de la Ciudad Autónoma y creo que no podemos dispersar la energía más allá de lo que tenemos que estar centrados”, ha apuntado.

El ministro ha reiterado que la prioridad es “normalizar la vida en Ceuta lo antes posible” y ha considerado que esta es “la mejor celebración” que se puede hacer coincidiendo con el Día de Ceuta.

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Preguntado a continuación sobre si Marruecos sigue siendo un socio fiable, Hereu tampoco ha respondido directamente a la cuestión y ha reiterado: “Lo he dicho, tenemos que normalizar lo antes posible la vida en Ceuta y a esto estamos dedicados plenamente”. EFE

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(foto)