Feijóo llama a concentrarse por Ceuta frente a un "Gobierno que miente y abandona a los ceutíes"

21/08/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una entrevista para Europa Press, en la sede autonómica del PPdeG, a 21 de agosto de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). Núñez Feijóo es funcionario del Cuerpo Superior de la Administración General de la Junta de Galicia desde 1985, y desempeñó distintos puestos administrativos hasta que en 1991 ingresó en la política activa, al ser nombrado secretario general técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta de Galicia. Fue presidente de la Junta de Galicia desde 2009 hasta 2022 y senador en las Cortes Generales por designación del Parlamento de Galicia, entre 2022 y 2023. Es el actual presidente del Partido Popular desde 2022. POLITICA César Arxina - Europa Press

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a participar en las concentraciones en apoyo a Ceuta que se celebrarán este miércoles en todo el país como hará él mismo en la convocada en Madrid frente a un "Gobierno que miente y abandona a los ceutíes".

"El Gobierno que miente y abandona a los ceutíes intenta sabotear las concentraciones de apoyo en defensa de Ceuta previstas para hoy", ha denunciado el líder de los 'populares' en un mensaje en la red social 'X', en referencia a la decisión de la Delegación del Gobierno de Madrid de no tramitar la concentración convocada en Madrid por el Ayuntamiento de la capital.

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"Yo sí defenderé las fronteras de mi país. Yo sí me pondré del lado de mis compatriotas. Yo sí defiendo con contundencia la españolidad de las ciudades autónomas", ha sostenido Feijóo, confirmando que estará en la concentración para mostrar su apoyo "a la causa ceutí".

"Pese al boicot del Gobierno, a las 20h, todos a Cibeles. Y todos con Ceuta", ha reclamado el líder de la oposición, quien previamente se desplazará a la ciudad autónoma para asistir al acto institucional con motivo del Día de Ceuta junto al presidente autonómico, Juan Vivas.

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