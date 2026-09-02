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Enrique Clemente: "Jugamos así porque es la mejor forma que tenemos para ganar"

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Las Palmas de Gran Canaria, 2 sep (EFE).- El jugador de la UD Las Palmas Enrique Clemente explicó este miércoles que el estilo de juego que utiliza el equipo amarillo, asumiendo riesgos en la salida del balón, es "la mejor forma" que tienen para ganar los partidos, y que con el tiempo irán "corrigiendo errores", como los que desencadenaron la goleada encajada el pasado sábado en Girona (5-2).

"Va a seguir siendo nuestra identidad, no hay ningún tipo de duda. Me gusta jugar con la línea adelantada y los defensas estamos contentos; no lo sufrimos, lo disfrutamos", aseguró en conferencia de prensa previa al partido contra el Leganés de este viernes, en la jornada cuarta de LaLiga Hypermotion (Segunda).

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El jugador aragonés se perdió los dos primeros partidos de la temporada, ante Albacete y Ceuta, por una lesión de rodilla que sufrió en pretemporada, y reapareció el pasado sábado, día en que el conjunto amarillo encajó su primera derrota del curso, y de forma contundente.

Clemente subraya que el equipo está "bien, tranquilo" tras la goleada encajada, y recuerda que el rival estaba jugando Liga de Campeones hace poco, por lo que no deben volverse locos "ni hacer de lo que pasó una catástrofe".

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El futbolista zaragozano reveló que en las conversaciones con el entrenador, Rubén de la Barrera, para analizar la derrota en Montilivi, el técnico gallego les dijo: "Dadme otro error, pero no repetir el mismo".

Clemente también dejó claro que de puertas hacia adentro "no hay ninguna duda con Caro, no tiene que demostrar nada porque es uno de los mejores porteros de la categoría, y no es un error suyo, es de todos", tras el fallo que cometió el guardameta y que supuso el 2-1 del Girona, con el que se inició la goleada en la segunda parte. EFE

rg/jmr/cmm

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