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Elliott ya se ejercita a las órdenes de Corberán en un entrenamiento sin Luis Rioja

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Valencia, 2 sep (EFE).- El atacante inglés Harvey Elliott se ejercitó este miércoles por primera vez con el Valencia, en un entrenamiento a las órdenes del técnico Carlos Corberán en el que no estuvo Luis Rioja, que arrastra molestias.

El Valencia cerró este martes la llegada de Elliott cedido por el Liverpool, en una operación en la que no se ha incluido opción de compra.

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También trabajó con el grupo Pablo Maffeo, que fue baja para el encuentro ante el Dépor por molestias musculares y el lunes hizo parte del entrenamiento con el grupo y parte con un readaptador.

En la sesión de este miércoles para preparar la visita del Barcelona a Mestalla este domingo además de Rioja, fueron baja los lesionados Justin de Haas, José Copete, Umar Sadiq, Guido Rodríguez, Diego López, Sergi Canós y Dimitri Foulquier, que se ejercitó al margen del grupo dentro de su proceso de recuperación.

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Con Sadiq lesionado y tras no lograr el club fichar a un delantero en el tramo final del mercado de fichajes, Corberán contó con el canterano Aimar Blázquez. EFE

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plm/nhp/cmm

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