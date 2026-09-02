El Racing se ejercita todavía sin Almeida, Belocian y Pablo García

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Santander, 2 sep (EFE).- El Racing de Santander se ha ejercitado este miércoles todavía sin el portugués André Almeida, el francés Jeanuël Belocian y Pablo García, fichados en las últimas horas del mercado de traspasos, mientras que Aarón Martín sí ha completado la sesión junto al resto de sus compañeros.

La sesión de entrenamiento ha comenzado a las 11.00 horas en el campo Santi Gutiérrez Calles de las Instalaciones Nando Yosu, y ha consistido en partidos reducidos y ejercicios de finalización.

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Al finalizar el trabajo general, los atacantes del equipo han realizado lanzamientos a portería, mientras que los demás jugadores han realizado carrera continua con el preparador físico.

Ha sido baja en la sesión Andrés Martín, que sufrió un esguince en la rodilla derecha durante el encuentro contra el Elche.

Asimismo, el guardameta sueco Simon Eriksson no ha realizado el entrenamiento por molestias en el hombro y ha sido sustituido por el portero del filial Laro Gómez.

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El último fichaje del Racing, Pablo García, procedente del Real Betis y que fue registrado en LaLiga EA Sports minutos antes del cierre del periodo de inscripciones en Primera, no se ha entrenado con sus nuevos compañeros, pero ha estado presente en las instalaciones tras haber llegado en avión desde Sevilla en la mañana de este miércoles.

Ésta ha sido la segunda sesión de la semana, antes del encuentro que enfrentará al Racing frente al Rayo Vallecano, este sábado a las 18.30 horas. EFE

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aas/ppc/jap

(foto)