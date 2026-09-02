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El PSPV ve "insultante" e "indignante" el escrito de Mazón al juzgado de la dana

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València, 2 sep (EFE).- El síndic socialista en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha calificado este miércoles de "insultante" y de "indignante" el escrito presentado por el expresident de la Generalitat Carlos Mazón al juzgado que instruye la causa de la dana, y le ha reclamado que dimita como diputado y que entregue su registro de llamadas.

Así lo ha señalado a los medios de comunicación después de que Mazón haya presentado al juzgado de Catarroja, que instruye la causa penal por la gestión de la dana en la que murieron 231 personas, un escrito en el que rechaza una relación causal entre el retraso del envío del mensaje ES-Alert avisando a la población del peligro y el número de víctimas mortales que causó esa dana.

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Muñoz ha acusado a Mazón de intenta tener "una exención total de responsabilidad" respecto a lo que ocurrió en la dana del 29 de octubre de 2024 y ha asegurado que "la indignación en la sociedad valenciana vuelve a surgir" y los valencianos están "hartos" del expresident y de su actitud.

El escrito del expresident al juzgado de la dana es "absolutamente insultante contra la dignidad de las víctimas, en el que dice que no tenía ningún tipo de responsabilidad e incluso llega a afirmar que, como mucho, si hay una responsabilidad mortal en su caso, es el de una única persona", ha manifestado Muñoz.

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En su opinión, con ese escrito Mazón "vuelve a enfadar a las víctimas" y hace que el "hartazgo sea mayor en la sociedad valenciana", a la que no deja que "pase página", y por ello reclaman de nuevo al expresident que, "si está tan convencido de que no tiene ningún tipo de responsabilidad", renuncie al aforamiento y declare voluntariamente ante la jueza.

Además, le ha instado a entregar, a través de un acta notarial, el registro de sus llamadas del día de la dana ya que en su escrito judicial "se dicen muchas mentiras y la manera más sencilla de aclararlo" es que haga lo mismo que hizo la exconsellera e investigada en esta causa, Salomé Pradas, que entregó al juzgado su registro de llamadas.

Finalmente, el síndic socialista ha pedido que si Mazón no renuncia al acta de diputado, el PP, el presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, y el líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que son quienes "le mantienen" en el puesto, le obliguen a dimitir o le expulsen tanto del partido como del Grupo Popular de Les Corts. EFE

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